Беннет в ООН расхвалил Израиль, назвав политической аварией нынешнее правительство

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выступил на 76-й Генассамблее ООН, которая проходит в эти дни в Нью-Йорке. Первая неделя прений отведена исключительно под выступления руководителей стран, составляющих этот крупнейший международный регулирующий орган.

Израильского руководителя оставили буквально под занавес – он выступил в последний день «недели высокого уровня сессии».

Беннет начал с места в карьер, объявив, что «Израиль – маяк в бурном море, светоч демократии, многогранный по собственному желанию и инновационный по своей природе, упорный в стремлении делиться с миром, несмотря на то, что он находится в одном из самых жестоких кварталов Земного шара».

Затем он рассказал присутствующим, что народ Израиля жив, что этот народ вернулся на историческую родину и возродил свой древний язык.

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«Друзья мои, слишком долгое время Израиль воспринимался исключительно в контексте войн с соседями. Но не в этом суть нашей страны. Не в этом суть народа Израиля. Израильтяне отнюдь не просыпаются по утрам с мыслью о том, с кем бы сцепиться. Израильтяне, как и все, хотят жить хорошо, заботиться о своих семьях и строить светлое будущее для своих детей. И это значит, что время от времени нам приходится покидать семью и работу, спешить на поле битвы, на защиту своей страны», — сказал Беннет.

Затем израильский премьер напомнил о том, что не меньшую опасность, чем «ковид», представляет «эпидемия поляризации», разделение общества на правых и левых, притом что обе половины «живут в собственных социально-сетевых пузырях, слышат и читают только то, во что сами уже давно и прочно верят».

В качестве решения этой проблемы он привел нынешнее израильское правительство, которое сформировалось вопреки противоречиям и пытается работать: «Инерция – самый легкий выход, но бывают моменты, когда лидер обязан взяться за штурвал перед пропастью, выстоять перед лицом критики и повести страну к надежному берегу. Именно так поступили мы с нашими компаньонами. Мы сформировали самое многообразное правительство в истории Израиля. И то, что началось как политическая авария, теперь может стать самоцелью. И эта самоцель – единство».

После этого Беннет перешел к израильским успехам в борьбе с «ковидом». Он рассказал, что израильские родители охотно сами делают домашние анализы детям и поделился опытом вакцинации.

«Мы первыми обнаружили, что действие вакцины затухает. Ослабевает. И именно это стало причиной массового распространения штамма «дельта» в Израиле. Тогда мое правительство решило сделать третью прививку всему израильскому населению».

Он рассказал, что страна стояла перед выбором – начать третий раунд вакцинации или вводить новые ограничения, которые нанесут удар по экономике. Правительство предпочло новую вакцинацию.

«Сейчас, спустя два месяца, я могу отрапортовать – это действует. С третьей дозой мы защищены в семь раз лучше, чем было с двумя. И в сорок раз лучше, чем те, кто вообще не привит. Усилитель работает, — сообщил политик. – В результате Израиль на пути к победе над четвертой волной без локдаунов. Без нового ущерба для экономики. Израильская экономика растет. Безработица снижается».

Разделавшись с темой «ковида», Беннет перешел к рассказу об отрицательных качествах таких исламистских группировок как «Хизбалла», ХАМАС, «Исламский джихад», постоянно угрожающих Израилю и стремящихся распространить свою радикальную идеологию по Ближнему Востоку и вообще по всему миру.

Он рассказал, что все страны, подпадающие под влияние Ирана, начинают разваливаться, а их население страдает. Беннет сообщил, что Иран создал атакующие «рои» вооруженных беспилотников, при помощи которых может наносить удары где угодно, включая мирные суда в море и американские объекты в Ираке. Аятоллы намерены снабдить такими смертоносными беспилотниками своих сателлитов в Йемене, Сирии и других странах. «Можно это игнорировать, но, как показывает опыт, то, что начинается на Ближнем Востоке, на нем не заканчивается», — сказал израильский премьер.

Отметим, что ораторские усилия Беннета во многом пропали втуне – на седьмой день «государственных выступлений» аудитория в главном конференц-зале существенно поредела.

Остается только надеяться, что международная аудитория, для которой предназначалось это выступление, слушала его по телевизору или в трансляции в социальных сетях.