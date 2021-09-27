Жена замгенпрокурора купила Mercedes по цене, заниженной в 20 раз

Жена заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко приобрела в 2017 году новый Mercedes по цене, в 20 раз ниже указанной в таможенной декларации. Об этом говорится в заключении Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по результатам полной проверки декларации заместителя генпрокурора Алексея Симоненко за 2020 год.

Симоненко задекларировал в 2020 году автомобиль Mersedes-Benz S-cupe 400 2016 года выпуска стоимостью 80 тысяч гривен. Это авто его супруга Елена Симоненко приобрела 10 августа 2017 года. При этом декларант не предоставил договор купли-продажи. По его словам, документы не сохранились, и стоимость этого автомобиля он записал со слов жены.

Полесская таможня предоставила НАПК документ, согласно которому этот автомобиль был ввезен на территорию Украины из-за границы по таможенной стоимости 1,7 млн гривен.

Кроме того, проведенным анализом данных с сайта «Авториа» выявлено, что рыночная стоимость автомобиля на дату приобретения женой составляла 1,7 млн гривен. То есть член семьи приобрел в 2017 году легковой автомобиль по цене, ниже минимальной рыночной стоимости такого аналогичного автомобиля на дату приобретения права собственности.

Алексей Симоненко объяснил, что этот автомобиль был единственным транспортным средством в семье. В НАПК отмечают, что это может свидетельствовать о наличии в действиях заместителя генпрокурора признаков административного правонарушения, связанного с коррупцией по ч.1 ст. 172-5 КУоАП. Жена Симоненко могла получить подарок, а это закон трактует как «получение неправомерной льготы в связи с осуществлением деятельности, связанной с выполнением функций государства».

Впрочем, по закону привлечь к ответственности за это административное правонарушение можно не позднее двух лет со дня его совершения. Так как с 2017 года прошло более двух лет, НАПК констатировало, что у него нет оснований принимать меры реагирования.

Алексей Симоненко назначен на должность заместителя генпрокурора 27 марта 2020 года. До этого он 14 лет работал в органах прокуратуры и СБУ.

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