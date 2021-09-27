«87 лет обнулить невозможно»: Ширвиндт покидает пост худрука Московского театра сатиры

87-летний советский и российский артист Александр Ширвиндт покидает пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры, который он занимал почти 21 год. Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС.

«Во избежание уже возникших кривотолков и домыслов спешу сообщить, что ровно 20 лет и 7 месяцев назад я по просьбе труппы и с благословения мэрии взялся везти этот воз, который и везу. Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность», — заявил Александр Ширвиндт.

По словам знаменитого актера, он уже отправил соответствующее заявление об увольнении в московский департамент культуры.

Ширвиндт сказал, что хотел бы еще появиться на сцене театра в «вертикальном положении», уточнив при этом, что руководство департамента ищет варианты дальнейшего сотрудничества с ним.

Кто займет должность худрука театра после ухода Ширвиндта, пока неизвестно.

Сын Александра Ширвиндта Михаил опубликовал в сети уникальное видео под названием «Мемуары Ширвиндов», на котором семья знаменитого актера делится своими воспоминаниями о памятных моментах их жизни. В том числе, Александр Ширвинд рассказывает о своей карьере в Московском театре Сатиры.

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Александр Ширвиндт в 1956 году окончил Щукинское училище, работал в театре «Ленком» и в Театре на Малой Бронной. В 2000 году Ширвиндт занял должность худрука Театра сатиры, а до этого в течение 30 лет служил там как актер.