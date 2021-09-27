Украинцы будут по-новому покупать и продавать автомобили: что придумали в Кабмине

Через полгода оформлять сделки продажи автомобилей и других транспортных средств, включая прицепы и мопеды, в Украине можно будет прямо из дома с помощью электронного кабинета водителя.

Теперь процедура оформления документов на автомобиль будет выглядеть следующим образом:

— авторизация продавца и покупателя в электронном кабинете водителя через реестр единой информационной системы МВД или Единственный госпортал электронных услуг;

— заполнение договора онлайн;

— подписание документа с помощью электронных подписей.

Далее сведения о владельце транспортного средства и саму машину проверят по реестрам и базам данных на ограничения для продажи. Если по результатам проверки окажется, что транспортное средство, продавец или покупатель находятся в розыске, договор не заключается.

: mashyna.com.ua