Зеленський вніс до Ради законопроєкт про соціальний і правовий захист політв’язнів та членів їх сімей

Документ покликаний створити законодавчі механізми для соціального та правового захисту осіб, які втратили свободу внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх родин, інформує Офіс президента.

Серед іншого, законопроєкт передбачає створення Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок агресії проти України та визначає її повноваження. Зокрема, Комісії надається право подавати запити для отримання, перевірки або уточнення інформації, необхідної для ухвалення обґрунтованого рішення зі вказаного питання.

Також Зеленський зареєстрував у парламенті пов’язані з попереднім законопроекти «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей» та «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України».

Пропоновані зміни до КУпАП передбачають запровадження адміністративної відповідальності за невиконання законних вимог Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок агресії проти України.

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