Сегодня в Израиле отмечают Симхат-Тору

В Израиле начался праздник Симхат-Тора, совпадающий с окончанием Суккота («шмини бе-ацерет»). За рубежом «радость Торы» отмечают на следующий день, в Израиле оба праздника принято совмещать.

Симхат-Тора – это радость по поводу окончания годичного цикла чтения Торы и начала нового. В этот день евреи заканчивают читать последнюю главу книги «Дварим» («Второзаконие»). В современном иудаизме принято в этот же день приступать к чтению первой главы книги «Берешит» («Бытие»).

В честь этого знаменательного события в синагогах водят хороводы вокруг свитков Торы («акафот»). В этот день также принято «вызывать к Торе» всех присутствующих в синагоге, включая мальчиков.

Эта дата знаменует окончание осеннего праздничного сезона и переход к унылой осенней поре, при которой вечер наступает рано, на улице часто идет дождь, после летних отпусков и последующих праздников начинается регулярная работа и учеба.

Поэтому желаем всем напоследок порадоваться жизни и «оттянуться» – со следующей недели праздники кончатся, начнутся суровые будни.