В житомирском онкоцентре накрыли медицинскую мафию

В Житомирской области правоохранители разоблачили схему продажи бесплатных лекарств для онкобольных. Об этом 27 сентября сообщила пресс служба ГУНП в Житомирской области.

«24 сентября следователи Главного управления Нацполиции в области провели обыски в служебных кабинетах одного из лечебных учреждений Житомира и ряде аптечных пунктов. Мероприятия проводились в рамках расследования преступной схемы обогащения за счет онкобольных. Продолжается установка всех причастных », — говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования собраны свидетельства об организации противоправной деятельности заведующим одним из отделений больницы. К реализации преступной схемы он привлек своего коллегу. «Предварительно, медики назначали препараты реальным больным, которые проходили противоопухолевую терапию, но они их не получали. Лекарства впоследствии по документам списывались, а в реальности продавались представителям частных аптечных сетей в нескольких областях Украины по значительно заниженным ценам», — информируют в полиции.

По имеющейся информации, такая схема действовала по крайней мере последних полгода, ежемесячно обеспечивая доход ее организаторов в размере около полумиллиона гривен.

Следователи полиции с участием сотрудников УСБУ и под процессуальным руководством Житомирской областной прокуратуры провели ряд санкционированных обысков в служебных кабинетах врачей и в аптечных пунктах. В этот же день из автомобиля одного из участников преступной схемы были изъяты наличные в почти полмиллиона гривен и очередную партию лекарств (50 упаковок стоимостного противоопухолевого препарата).

Пресс-центр СБУ сообщил, что речь идет о Житомирском областном онкологическом диспансере.

Как пишет Житомир. инфо, руководит онкодиспансером депутат Житомирского облсовета Игорь Сабадаш. На сессии облсовета 2 ноября 2017 г. депутата Сабадаша (фракция Блока Петра Порошенко) назначили на должность главврача онкодиспансера с заключением контракта на 5 лет. На местных выборах 2020 г. Игорь Сабадаш был избран депутатом Житомирского областного совета от партии «За майбутнє».