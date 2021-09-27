В «Ликуде» высмеяли речь Беннета: «Пустые слова перед пустым залом»

В крупнейшей израильской политической партии «Ликуд», находящейся в оппозиции, речь премьер-министра Нафтали Беннета в ООН восприняли критически.

«Если это выглядит как шестимандатный политик и разговаривает как шестимандатный политик – это таки шестимандатный политик», — саркастически сказано в комментарии «Ликуда».

«Выступления Нетаниягу в ООН вызывали отклик по всему миру, выражали интересы Израиля с главной международной трибуны. В противоположность этому, Беннет произнес пустую речь перед пустым залом, потратил такую возможность на пустые слова вместо того, чтобы извлечь пользу из этого международного выступления, — полагают в «Ликуде». – Воистину, тут уместна цитата «пустые слова без поступков, обещания без подтверждения». В точности как он врал своим избирателям. Беннет продемонстрировал сегодня, как мир смотрит на неопытного политика с шестью мандатами – как на упавшее в лесу дерево, которого никто не видел и никто не слышал. Разумеется, пресса будет неустанно восхвалять эту бессмысленную речь».

אם זה נראה כמו פוליטיקאי עם 6 מנדטים ונשמע כמו פוליטיקאי עם 6 מנדטים — זה פוליטיקאי עם 6 מנדטים. pic.twitter.com/m80rwDtqdm

— הליכוד (@Likud_Party) September 27, 2021

Отдельно прокомментировал речь Беннета и председатель «Ликуда», бывший израильский премьер-министр Биньямин Нетаниягу. Он отчитал молодого коллегу за то, что тот использовал трибуну ООН для рассуждений о внутриизраильской политике, которая никого за рубежом не интересует.

הליכוד:

בנט אמר למקורביו שאחרי הנאום הראשון שלו הוא יהפוך למנהיג עולמי…הוא הפך לבדיחה עולמית!

לפני הנאום, התקשורת בישראל פימפמה את חשיבות הנאום של בנט, ואחרי שהוא קרס עם אפס תהודה- הם מנסים להקטין את חשיבות האו״ם כבמה לקידום עמדותיה הבינלאומיות של ישראל.

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) September 27, 2021

«Беннет говорил своим приближенным, что после речи в ООН он станет политиком мирового масштаба. Но он стал посмешищем мирового масштаба. Перед его выступлением израильская пресса раздувала масштаб речи Беннета, а после того, как он провалился и не получил никаких откликов, она пытается принизить значение ООН как международной трибуны для продвижения израильских интересов. Но факты доказывают обратное – когда есть подлинные слова, и есть настоящий руководитель мирового масштаба, который их произносит, весь мир прислушивается, и еще как прислушивается», — написал Нетаниягу в «Твиттере».