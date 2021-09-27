Черная Пятница: день героя-потребителя или возможность реализовать мечту дешево

Черная пятница. Как много в этом выражении! Как часто мы его слышим от совершенно разных людей: от родственников, друзей, знакомых, по телевидению, в новостных сводках… Но что делать, если вы сами не имеете ни малейшего понятия, что же это такое? Почему вокруг этой Черной пятницы ежегодно поднимается такой невероятный ажиотаж и как это все началось?

Как бы это ни было банально, но черная пятница пришла нам из США. У нее есть целая история появления, которую вы сможете прочесть по данной ссылке: https://brand.dp.ua/ . Если быть кратким, то все происходило примерно так: черная пятница наступала, как бы это ни было удивительно, в первую пятницу после дня благодарения, как первое массовое падение цен перед рождеством.

Почему же происходит такое невыразимое столпотворение, когда наступают пятничные распродажи? Думаю многие из вас видели фотографии с огромным количеством людей стоящих в очередях к кассам, чтобы купить что-то нужное или не совсем. Это вполне логично, кто из нас не хочет урвать что-нибудь по заниженной цене. Однако не всегда эта цена так уж и занижена. Например многие магазины, дабы нажиться на наивных покупателях перед самой черной пятницей поднимают цены на популярные товары, такие как электроника, гаджеты и так далее. Ну поднимают и поднимают, их дело, не правда ли? Однако здесь есть один важный момент, который необходимо учитывать.

Во время черной пятницы вы будете неосторожно покупать товары со скидкой, которая учитывает новую цену. То есть скорее всего сэкономите вы не так много, чтобы стоять в очереди десять часов к ряду.

Также не стоит покупать вещи необдуманно. Например: купили вы блендер. Отличный, блендер, не спорю. Однако проходит несколько дней и вы осознаете одну важную истину. «А зачем мне этот блендер?» — вопрошает ваш мозг. И правда — зачем? У вас еще старый отлично работает. Потому следует за пару недель или дней до распродажи тщательно составить список покупок, которые вас интересуют в первую очередь, а не «импровизировать на месте».

Советы к Черной Пятнице

Не стоит покупать что-то просто потому что оно дешево;

Увидев огромные проценты скидок следует сравнить цены с обычными, которые существуют до распродажи;

Помните — большинство людей покупает слишком много вещей. В США например, трикотаж надевают в среднем всего семь раз — и выкидывают;

Сохраняйте человеческое достоинство и не давитесь за скидки, напоминает сайт «Кордон — новости без границ».

Подытоживая можно сказать, что акция черная пятница — это отличная и довольно редкая возможность купить, то что раньше не мог купить из-за слишком высокой цены. Однако как и в любой сфере рынка и здесь есть моменты, которые стоит учитывать. Мошенники, обманщики и многое другое может отбить желание народа участвовать в это мероприятии. Но как и в любом деле, если соблюдать осторожность, то все будет превосходно.