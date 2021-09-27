В Хайфе умер один из 15 человек, отравившихся ядовитым «найс-гаем»

Скандальная история с «синтетическим отравлением» в Хайфе и окрестностях стала еще более трагичной после того, как сегодня скончался один из 15 госпитализированных – мужчина в возрасте 31 года, пролежавший три дня в нейрохирургическом реанимационном отделении больницы «Рамбам».

Несколько дней назад в разные больницы в северном регионе стали поступать пациенты со схожими симптомами – кровотечением в разных органах и несвертываемостью крови. Врачи, скоординировавшись, забили тревогу. К расследованию подключилась полиция, и выяснилось, что все госпитализированные курили синтетический препарат под условным названием «найс-гай». Сама по себе эта смесь, хотя и запрещена к продаже, такого устрашающего эффекта не вызывает.

Как выяснилось при лабораторных анализах, в организм пострадавших вместе с наркотиками попали антикоагулянты, которые обычно содержатся в крысином яде. Этот яд действует по следующему принципу – попадая в желудочно-кишечный тракт, он царапает ткань и рвет капилляры, одновременно блокируя выделение витамина К, отвечающего за свертывание крови. В результате отравленные животные погибают от многочисленных кровоизлияний в брюшной полости и в мозгу.

Именно это и произошло с отравленными – судя по всему, в препарат был подмешан именно крысиный яд. Зачем это было сделано, специалисты объяснить затрудняются. Имеются две версии – яд мог попасть в сам препарат случайно, если склад опрыскивали от грызунов и не позаботились о герметичности пакетов.

Но его могли добавить в препарат и сами изготовители, считая, что он увеличивает срок хранения «найс-гая» или повышает «эффект» от курения, то есть усиливает воздействие наркотика на организм.

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Сейчас по подозрению в распространении этой партии задержано трое мужчин – из Хайфы, Кирьят-Бялика и Тират ха-Кармеля.

На данный момент в больницах лежат семеро отравившихся, остальных уже выписали.