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Министр юстиции туда же: Денис Малюська указал в декларации недостоверные сведения на 146 тысяч

27.09.2021

Декларация министра юстиции Украины Дениса Малюськи за 2020 год прошла процедуру полной проверки Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Согласно заключению НАПК, Малюська не соблюл требования п.п. 1-3 ч.1 ст. 46 Закона «О предотвращении коррупции».

В частности, министр не указал информацию о стоимости своей квартиры в Киеве. По данным НАПК, Денис Малюська купил это жилье в 2004 году за 146 тыс. грн.

«Недостоверные сведения отличаются от достоверных на сумму 146 тыс. 60 гривен», ‒ говорится в заключении НАПК.

При этом, согласно закону, такое расхождение между недостоверными и достоверными данными не является основанием для привлечения декларанта к административной и уголовной ответственности.

Также Денис Малюська указал в своей декларации, что автомобиль Mazda 2008 года выпуска принадлежит ему и жене. НАПК отмечает, что эта информация не соответствует действительности, так как в госреестре транспортных средств указано, что автомобиль принадлежит только жене.

«Слово и дело»

 

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