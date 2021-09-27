Какие международные преступления России воспел киношлак от повара Путина

К 30-летию украинской Независимости Кремль выпустил двухчасовой фейк, воспевающий деятельность своих головорезов на Донбассе

1.Зачем имперской России исторические мифы?

Четвертый рейх Путина нуждается в оправдании преступлений, совершенных в Украине. К 30-летию нашей независимости Кремль выпустил кинофейк, кадр которого вы видите на главном фото – фильм называется «Солнцепек» и якобы повествует о том, что происходило в Луганской области в 2014 году.

В этой пародии на здравый смысл американцы превращаются в гитлеровцев и рассказывают, как их прадеды воевали на стороне нацистов во время Второй мировой. А правнуки прибыли на Донбасс убивать мирных жителей. Жители, по версии авторов фильма, вооружились музейными экспонатами и стали сбивать украинские самолеты. Апофеоз — финальные кадры – где «вагнеровцы» приходят на помощь луганчанам, а «опочленец», обращаясь к главному бандиту из ЧВК Вагнера, называет его… – «братское сердце».

Точно так и при Сталине создавались мифы, оправдывающие красный террор. Можно вспомнить героическое форсирование Днепра – операцию-геноцид: Жуков распорядился не давать новобранцам оружие и в итоге 250 тыс. украинцев перекрыли телами русло. Или миф о водружении Знамени над Рейхстагом – Сталин вычеркнул Алексея Береста из наградного приказа потому, что тот был украинцем, хотя и первым побывал на крыше, принимал капитуляцию от коменданта здания.

Но зачем же россиянам и жителям оккупированных территорий – а это целевая аудитория «Солнцепека» — знать, что без Украины не было бы той Победы, а без России – не было бы той войны (так как Сталин в 1939м был с Гитлером заодно)?…

На Луганщине, которой посвящен «Солнцепек», до сих пор остается популярной легенда о «Молодой гвардии», которая представляла собой скорее группу юных украинских националистов – о чем рассказывал исследователь этой темы из Луганска В. Семистяга. Он раздобыл справку КГБ, согласно которой — не было фактов повешения полицейских в парке, здание треста (которое в романе сжег Тюленин) взорвали красноармейцы еще до прихода оккупантов, а биржа труда загорелась от печки, но карточки уцелели, так что подпольщики при всем желании не могли помешать отправке молодежи в Германию.

Уже в нашем, третьем, тысячелетии, «регионалы» с А. Ефремовым во главе собирались в память о «молодогвардейцах» возвести церковь РПЦ, хотя подпольщики были атеистами… Советская речевка «Донбасс никто не ставил на колени», заимствованная пособниками оккупанта из Партии регионов – еще одна ложь. По словам Семистяги, на Луганщине во время Второй мировой процветал коллаборационизм. Хотя среди полицаев все-таки преобладали донские казаки из Ростовской области.

Советские мифы облегчили задачу российским оккупантам в 2014-м. А «Солнцепек» должен помочь РФ в ее планах сегодня. Фильм малюет зверства «бендеровских карателей», вымышленным жертвам которых Ефремов еще в 2010 году поставил памятник в Луганске. А главное — этот продукт воспевает российского головореза Д. Уткина и его банду — известную как ЧВК Вагнера.

2. Донбасс 2014: где правда, где ложь

Фильм претендует на документальность, но все переворачивает с ног на голову, представляя бездарную попытку преступников переложить ответственность за свои преступления на жертву. Вот только пара кричащих моментов.

Ложь № 1 содержится уже в описании к фильму: «В ситуации герою видится только один выход – уехать из страны. Вот только от войны не убежишь, граница уже закрыта». Граница в мае 2014, о котором повествует киношлак, полностью контролировалась россиянами. Так что если кто и мог помешать герою бежать в Ростов, то только «русские братья». РФ выбивала украинских пограничников «градами», через открытую границу со стороны Краснодара и Ростова русские «отставники» и искатели легких денег переправлялись в Луганскую и Донецкую области. Пересылочные базы наемников действовали в Ростове, Новошахтинске, Батайске.

Ложь № 2 содержится на заставке: «Украина объявила АТО 13 апреля в ответ на массовые выступления граждан на востоке против политики нового режима», — готовят зрителя авторы. Массовые выступления стали возможны, благодаря тому, что еще в феврале-марте россияне начали прибывать в Донецк и Луганск, чтобы выступить от имени «жителей востока». Но почему же именно 13 апреля было объявлено АТО, если «русская весна» стартовала 1 марта? АТО стала ответом на захват Славянска 12 апреля теми самыми «вагнеровцами» из Питера, которые обнаружили себя не только хорошей экипировкой, но и нехарактерной для донбассцев фразой «отойдите за поребрик».

На тот момент, когда российские боевики из Крыма прибыли в Донецкую область на КАМАЗах, в Славянске и близко не было боевых действий, «спасать и защищать русскоговорящих» было не от кого. Это уже потом российское ТВ породило фейк о распятом мальчике. И самое смешное, что женщину-транслятора истории о мальчике в трусиках таки наказала судьба. Спустя годы ее нашли журналисты «Дождя», и жена «опочленца», утирая сопли, поведала, как россияне плохо относятся к таким, как она – «распинателям младенцев».

Вы можете сказать, что эти прописные истины набили оскомину, но о них необходимо напоминать — себе, окружающим и мировому сообществу, которое перманентно сомневается, что РФ — страна агрессор, страна террорист, страна, которая совершает международные преступления по всему миру, командируя в другие страны серийных убийц.

По словам правозащитницы Александры Матвийчук, в Крыму, на Донбассе, Чечне и Приднестровье — всюду был тот самый И. Гиркин, по приказу которого славянских пленников В. Рыбака и Ю. Поправко со вспоротыми животами бросили в реку. Военные преступники мигрируют с одного международного конфликта в другой и это именно та технология, которую использует РФ: https://ord-ua.com/2020/07/26/voyenni-zlochini-ce-rosijska-tehnologiya-pro-rozsliduvannya-zlodiyan-kremlya-v-krimu-ta-na-donbasi/

«Правда, о которой молчали», «основано на реальных событиях», «рассекреченные данные» — так презентует себя «Солнцепек», и с первых кадров погружает зрителя в изнасилования, расстрелы беременных и младенцев говорящими на украинском «карателями», которые грабят и истребляют. Некоторые цитаты рассчитаны на клинических идиотов: «Даже при немцах все разговаривали на русском, даже при немцах кто хотел в Европу, тот на немецкий перешел» — говорит дедушка. Уточним, для тех, кто не в курсе — сельская Луганщина это на 90% украинцы, и около 60% жителей городов идентифицировали себя в качестве украинцев, даже после десятилетий русификации и Голодомора. Но по версии «Солнцпека»: на территории Луганщины проживают русские.

Все «опочленцы» в этом фильме коммунисты, а карикатурные американцы вызывают отвращение к Западу — они учат украинцев «воевать чужими руками» и нахваливают: «Вы навели ужас на местное население». О себе же говорят: «У нас великая миссия делать вашу страну свободной». Они заливаются виски и говорят, что мертвый русский у них на закуску!

«Добрые вагнеровцы», которые появляются в финале — уничтожают целую колонну военной техники украинцев без единой потери и долго-долго удаляются в закат под музыку. А чтобы даже самые тупые россияне и жители «ЛДНР» догадались, что это именно «вагнеровцы» — их главный берет в руки книгу и тычет ею прямо в экран – читай намек: «Рихард Вагнер, избранное».

Впрочем, не каждый поклонник «Солнцепека» знает, что Рихард Вагнер не писатель, а композитор. Талантливый, хоть и был антисемитом. Из-за ненависти к евреям до сих пор не приветствуется в Израиле. Зато был любимым композитором Адольфа Гитлера. Так что название ЧВК Вагнера банде российских наемников подходит.

3. Русские воспели «вагнеровцев» уже дважды

Имена режиссеров «Солнцепека» — Максим Бриус и Михаил Вассербаум – заслуживают того, чтобы их запомнить. Им нисколько не стыдно за грубую поделку. Так же стоит отметить актеров, среди которых есть один народный артист РФ Владимир Ильин. Эти субъекты поработали на розжиг ненависти по отношению к Украине, и въезд в Украину им должен быть заказан навсегда.

Но самый интересный среди актеров некто Глеб Темнов, который физически – вылитый главарь ЧВК Вагнера Дмитрий Уткин. И это не случайное сходство. Темнов сыграл Уткина уже дважды. А «Солнцепек» — это уже второй продукт, воспевающий «вагнеровцев», слепленный за короткий срок. Обе пропагандистские поделки выпущены в текущем году, и изготовлены на скорую руку по заказу Е. Пригожина, которого называют путинским поваром.

Дмитрий Уткин — это 51-летний позывной Вагнер, раньше служил в ГРУ, в 2014 г. создал ЧВК Вагнера. А еще он неонацист, украшен татуировками в виде знаков различия СС – утверждает «Информнапалм»: https://informnapalm.org/50087-znaki-neonacistskoj-ideologii-sredi-russkih-naemnikov/ В 2016 году Путин наградил Уткина в Кремле – на память было сделано совместное фото.

Пригожин — яркий члена ОПГ Путина. Был дважды судим за насильственнее преступления еще в СССР, и не слишком отличается от Уткина: он сравнивает журналистов СМИ — «иноагентов» с врагами народа, напоминает, что в СССР таких как они расстреливали и грозит «расчленением в суде». Он находится в санкционном списке ЕС и разыскивает ФБР за попытки в 2018 г. вмешаться в выборы в США. Впрочем, американские власти дают за Пригожина немного – каких-то 250 тыс. долларов. На поставках школьного питания по всей РФ Пригожин зарабатывает миллиарды, курирует военных преступников, владеет медиа группой и фабрикой интернет-троллей. Сочетание этих компонентов имеет логику, ведь гибридная война в исполнении Кремля состоит из террора, пропаганды, информационных операций и воспитания населения РФ определенным образом. А головорез Уткин является не только «вагнеровцем» № 1, но и гендиректором управляющей компании холдинга Пригожина.

Первый киношлак от Пригожина вышел еще весной и назывался «Турист» — речь в нем идет о событиях в Центрально-Африканской Республике , где тоже принимали участие головорезы Уткина. Там снимались в эпизодах реальные «вагнеровцы», и, естественно, весь фильм российские «ихтамнеты» несут африканцам добро и свет.

Но, говорят, что «Солнцепек» стал у Пригожина предметом особой гордости. Пригожинские медиа уже заявили, что перевели кинофейк на арабский, украинский и английский. А в узком кругу, как рассказал сайт «Медуза», результат вызвал безумный восторг, хоть его и называют «концентрированной шизой». Концентрированной она выглядит даже для кремлевских маньяков, так как уж слишком авторы упиваются кровью.

4. Режут головы, глумятся над трупами, расстреливают детей и женщин

Оба пригожинских кинопродукта стали ответом Кремля на расследование, сделанное во Франции весной сего года. Издание «RFI» пользуется популярностью в Центрально-Африканской Республике и собранные его журналистами материалы содержат свидетельства жертв российских «инструкторов»: https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210503-en-centrafrique-des-victimes-des-exactions-russes-brisent-la-loi-du-silence

В публикации называются три российских ЧВК – банда «Вагнера» и 2 ее филиала («Sewa Security Service» и «Lobaye Invest Sarlu»). По данным французских журналистов – около 2000 наемников совершают массовые казни, участвуют в групповых изнасилованиях и грабежах. Тогда как РФ повторяет: «Их там нет», признавая присутствие лишь 500 инструкторов.

По данным «RFI» , 15.02.2021 российские наемники расстреляли в мечети женщин и детей, за которыми пытались спрятаться мятежники. Один из жителей г. Бамбари рассказал журналистам, что радовался приходу русских, так как его достали мятежники, пока не убедился, что русский метод — террор против мирных жителей, всех без разбора. 20-летня жительница города Ялоке рассказала журналистам, как ее похитили и насиловали русские солдаты.

Приводится в расследовании французов и выпущенный в марте 2021 г доклад Рабочей группы ООН об использовании российских наемников: https://news.un.org/ru/story/2021/03/1399962 Цитата: «Среди нарушений, сообщения о которых поступили в ООН, массовые казни без судебного разбирательства, произвольные задержания, пытки во время допросов, насильственные исчезновения, насильственное перемещение гражданского населения, неизбирательные нападения на гражданские объекты, нарушение права на здоровье и нападения на представителей гуманитарных организаций».

Кроме того, жертвами «вагнеровцев» в ЦАР летом 2018 г. стали трое российских журналистов, которые пытались расследовать их деятельность. Но ничего расследовать не успели – как удалось разузнать коллегам убитых из центра «Досье», с момента прилета за ними следили местные жандармы, которые были на связи с сотрудниками Пригожина и один из них исполнял роль водителя убитых (заманил в ловушку).

А два года назад «Новая газета» (РФ) выпустила материал «Головорезы». Под смех и музыку «вагнеровцы» уродовали кувалдой, пилили голову, рубили руки и сжигали сирийца. Процесс сняли на видео. «Новая газета» узнала, кто в этом участвовал. Выяснила, что преступление произошло еще в июне 2017 г. Была установлена личность жертвы и личность одного из убийц, место совершения преступления – завод, который контролировали россияне. В конце 2019 питерское медиа «Фонтанка.ру» назвало имена еще троих участников зверства. Но следственный комитет РФ не заинтересовался информацией – маньяки на свободе.

А уже в августе нынешнего год ВВС опубликовала материал о том, как русские «инструкторы» из ЧВК Вагнера убивают не только пленных военных, но и мирных жителей в Ливии. Один из наемников потерял планшет и раскрыл нюансы своей кровавой работы: https://www.bbc.com/news/world-africa-58009514

Соответственно — задача проспонсированных Пригожиным «Туриста» и «Солнцепека» — отмыть репутацию после столь серьезных обвинений.

По данным «Новой газеты», «вагнеровцы» не только расчленяют людей и глумятся над трупами, но и купаются в ваннах наполненных кровью. И при этом действуют они абсолютно вне рамок не только международного, но и российского законодательства. ЧВК нет в реестре юридических лиц, их статус – ОПГ. Но двойная мораль по-кремлевски выглядит так: за самые чудовищные преступления они получают от Путина награды и блага.

5. Продолжение следует

Правду в России не любят, она мешает возрождать сталинизм, превращать людей в колесики и винтики тоталитарной машины, поэтому «Солнцепек» был принят на-ура теми, кто не интересуется расследованиями своих же российских СМИ, не замечает абсурда и логических нестыковок и желает быть оболванен. Шок может вызвать не только резня в «Солнцепеке», но и изобилие восторженных отзывов об этой примитивной поделке, которую россияне массово называют «фильмом о гражданской войне».

На сайте rezka.ag под фильмом изредка встречаются здоровые рецензии, в основном от жителей Донбасса.

Например: ник Луганчанин 26 августа 2021 написал под «Солнцепеком»: «Полная лажа, ополченцы прям белые и пушистые, тварей там полно, моих нескольких товарищей в Луганске похищали, раздели до нитки скоты. А никто не задумывался почему так много людей переехало на Украину прям в лапы «фашистов» из Луганска и Донецка?».

Ник orto 27 августа 2021:

«Кино настолько убогое, что не стоило бы и упоминания, если бы его не показал федеральный телеканал на многомиллионную аудиторию. Разместить на вашем уважаемом ресурсе этот, с позволения сказать «фильм» — все равно, что опубликовать сборник речей Геббельса»

А некто Саша Переводчик 26 августа прокомментировал так:

«Когда смотришь подобное — это даже не заслуживает названия «вранье», потому что вранье должно быть сколько-то профессионально. А это просто бред, бред наглый, с полным сознанием безнаказанности и государственной востребованности. Лживый фильм, в этой ситуации наоборот оказались проукраинские украинцы летом 2014, я с кВ. ВолковО (Луганск)»

Но 90% комментариев такого рода: «Как можно убивать своих граждан?!»

«Спасибо режиссеру за такую сильную картину. Хочется пожать руку. Но минус, конечно, что слишком жесткий фильм».

(mitrofanovamariia1992, 27 августа 2021)

«Благодаря фильму понял, почему «ДНР» отделились и взяли в руки оружие».

(Алексей, 22 августа 2021)

Ужасы вымышленной гражданской войны в Украине россиянам ближе, чем ужасы их настоящей действительности. «Солнцепек» вышибает у них слезу, а не убийство российских журналистов и реальные казни, совершенные «вагнеровцами», и снятые ими же на видео для собственного удовольствия. «Сделав это, они возвращаются», — написал питерский сайт «Фонтанка.ру», обнаружив, что один из участников казни сирийца, обрядившись казаком, в родном городе Брянск занимается воспитанием школьников – воспитывает любовь к Родине.

К сожалению, для нас, война будет продолжаться, а военных преступлений становиться все больше. До тех пор, пока большинство россиян будут поддерживать режим Путина – до тех пор, пока вымышленные каратели и вымышленные американские потомки ССовцев будут пугать россиян больше, чем реальные ССовцы – такие, как Уткин (см. ФОТО). До тех пор, пока российские граждане будут равнодушны к тем чудовищным преступлениям, которые их соотечественники совершают в Африке и Сирии. До тех пор пока россиян будут тревожить больше киношные, чем реальные преступления, совершаемые в самой России.

20 сентября 18-летний стрелок из дробовика убил 6 студентов. Он хотел быть таким, как его папа, о котором сказал сосед: «На жизнь зарабатывает войной». Отец убийцы участвовал в военных преступлениях на Донбассе, Чечне и в Сирии. Он дал сыну деньги на оружие. А сам юный стрелок мечтал убивать, рисовал свастику, ненавидел темнокожих и мигрантов, о чем журналистам рассказала его девушка. Хотел стать, как папа – профессиональным убийцей, но не мог из-за астмы.

Кремлевским кураторам неонацистов, воюющих на Донбассе, удалось воспитать население РФ таким образом, что оно преимущественно не видит связи между расстрелом в Перми и преступлениями на Донбассе. И поэтому россияне выбирают в свою Думу вожаков террористов и участников преступлений на Донбассе – Александра Бородая (избран депутатом от партии власти «Единая Россия») и Захара Прилепина (сопредседатель прокремлевской партии «Справедливая Россия», отказался от мандата, но заявил, что идет учиться на губернатора и готов возглавить один из регионов) . Культ силы, безнаказанность и «можем повторить» сеют зерна новых преступлений.

Татьяна Заровная, для «Кордон»