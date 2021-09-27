В США успешно испытали новую сверхзвуковую ракету

Управление исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) совместно с американскими ВВС завершило испытания прототипа сверхзвуковой крылатой ракеты HAWC.

Прямоточный воздушно-реактивный двигатель внутреннего сгорания, разработанный фирмой «Нортроп-Грумман» и работающий на углеводородном топливе, показал отличные результаты. Ракета, созданная в концерне «Рэйтеон технолоджес», отделилась от самолета и развила самостоятельную скорость, в пять раз превышающую скорость звука.

Как отмечают в «Дарпе», «Хаук» лучше всего действует в насыщенных кислородом слоях атмосферы, там его высокая скорость и маневренность затрудняют своевременное обнаружение ракеты и ее перехват. Таким образом она способна поражать цели намного эффективнее, чем ракеты, не обгоняющие звук, и обладает существенной кинетической энергией даже без взрывающейся начинки.

Цели миссии заключались в следующем: монтаж на самолет и всю последовательность запуска ракеты, то есть безопасное отделение от самолета-носителя, включение ускорителя и первый толчок, отделение ускорителя, включение двигателя ракеты и крейсерский полет. Все основные задачи испытания были выполнены.

Как отмечают в «Дапре», эти испытания существенно приближают те времена, когда реактивные сверхзвуковые крылатые ракеты можно будет навешивать на американские истребители.