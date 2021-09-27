В России объявили «нежелательными» европейских электоральных наблюдателей

Генеральная прокуратура РФ приняла решение признать «нежелательной» организацией «Энемо» – европейскую сеть организаций по наблюдению за ходом выборов.

Официальное сообщение российской прокуратуры конкретики не содержит. Там сказано, что решение принято «по результатам изучения поступивших материалов». О том, что это за материалы и откуда они «поступили», в прокуратуре умалчивают.

Зато там сказано, что «деятельность ENEMO представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». Какую именно угрозу – в сообщении тоже не уточняется.

Как сообщается на сайте «Энемо», эта организация «стремится содействовать участию общественных организаций в странах с переходной демократией и другими недемократическими формами правления, в совершенствовании избирательных процессов, повышении уровня гласности и подотчетности властей гражданам, а также уважения основных прав и свобод человека».

Основная деятельность «Энемо» сосредоточена в Албании, Грузии, Казахстане, Косове, Киргизии, Молдавии и Украине.

С некоторых пор «Энемо» пытается «содействовать участию общественных организаций в совершенствовании избирательных процессов» и в России.

В частности, в эту сеть влилась российская общественная организация «Голос» – движение в защиту прав избирателей. Оно активно взялось за работу, критикуя российский ЦИК за сокрытие информации и электоральной статистики. Движение провозгласило, что исходит из конституционных принципов, согласно которым носителем суверенитета и единственным источником власти в России является ее многонациональный народ. При наблюдении за выборами оно пообещало руководствоваться всеобщими универсальными международными избирательными стандартами и строго соблюдать политический нейтралитет.

Российским властям заявленные «Голосом» принципы и вообще характер его деятельности показался столь кощунственным, что в августе «Голос» стал первой организацией, внесенной в новый реестр «незарегистрированных объединений, выполняющих функции иноагента».

А теперь и европейскую сеть «Энемо», в которую входит «Голос», в России объявили нежелательной организацией. Этот термин появился в российском законодательстве в 2012 году. Таким организациям запрещено вести какую бы то ни было деятельность на территории РФ под страхом административного уголовного преследования. Согласно определению в законе, это организации, деятельность которых может представлять угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства.

Обычно в случае столь серьезных обвинений требуется хоть какое-то обоснование, но российская прокуратура, как видно из сообщения, обоснованиями себя не утверждает.