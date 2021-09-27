Французские селекционеры вывели уникальный сорт розы в подарок одесситам (фото)

Восемь лет назад, к 220-летнему юбилею Одессы, французская компания «Meilland», занимающаяся селекцией и производством роз, подарила нашему городу уникальный сорт розы «Одесская».

Эта роза приспособлена к климатическим условиям Одесского региона и символизирует наш вечно молодой и прекрасный город.

Роза «Одесская» представляет собой куст высотой 90-110 сантиметров, на котором формируются одиночные медно-розовые цветки диаметром 10-11 сантиметров. В течение сезона роза цветет несколько раз.

Французским подарком украсили клумбы Горсада, а также высадили в различных локациях города.

По словам специалистов, на юге Одесской области высадку саженцев можно производить круглый год, но при условии, что растение находится в фазе покоя. Главная задача при посадке − обильно пролить корневую систему для обволакивания корней, дабы избежать возникновения воздушных пробок.

: volnorez.com.ua