У Києві Range Rover потрощив автівки на парковці та перекинувся на дах

Водійка позашляховика відволіклася від дороги, шукаючи щось у сумці

На Столичному шосе сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Позашляховик Range Rover злетів із крутого повороту на зелену зону та врізався в купу шин. Після цього автомобіль зніс огорожу паркувального майданчика, зачепив дві припаркованих машини та перекинувся на дах.

І водійка, і пасажирка отримали травми, але їхати до лікарні відмовлялися. Медик розповів, що від жінок добряче тхнуло алкоголем.

Пасажирка не заперечувала, що вживала вино. Однак сказала, що не знає, чи вживала алкоголь кермувальниця позашляховика.

Жінка розповіла, що її подруга відволіклася від дороги, бо шукала щось у сумочці.

На місці працювала слідчо-оперативна група, яка з’ясовувала всі обставини ДТП. Водійку Range Rover згодом повезли на огляд на стан сп’яніння.

: glavcom.ua