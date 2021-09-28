Ранкову каву назвали ефективною профілактикою онкологічних захворювань

Європейські та американські вчені з’ясували, що напої з кофеїном, які ми вживаємо вранці, впливають позитивно на весь організм!

За інформацією дослідників, кофеїн здатний запобігти старінню мозку, що убезпечить людину від проблем з пам’яттю і більш високого викиду в кров гормону стресу (страждає нервова система).

Дослідження довели, що кофеїн не тільки благотворно впливає на мозок, але і захищає печінку від раку і цирозу, а також благотворно впливає на стан жовчного міхура.

Також відзначимо, що раніше інші вчені довели користь кави в зниженні ризиків передчасної смерті від проблем з кровообігом і травленням, а кава без вершків і цукру дозволяє контролювати рівень глюкози в крові.

: nashamama.com