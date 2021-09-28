Катерина Осадча замилувала фанів новою світлиною з маленьким сином

Знаменита телеведуча Катерина Осадча насолоджується материнством та часто публікує нові фото з маленьким сином. Не так давно жінка стала багатодітною мамою. В соцмережі Instagram телеведуча запостила нову світлину з сином Данилом. Перед камерою щаслива мама постала на подвір’ї власного заміського будинку.

Ведуча “Світського життя” одягнула майку чорного кольору та постала зовсім без косметики. Волосся вона зібрала в пучок й продемонструвала красиву усмішку.

На руках жінка тримає маленького сина. У дописі Катерина Осадча повідомила, що крихітна дитина робить свою маму лише молодшою.

Телеведуча знов чує в будинку сміх маленької дитини, вчиться розуміти її кумедну мову та намагається висипатись за три години. А ще жінка пригадала свою першу вагітність.

За словами Катерини Осадчої, первістка вона народила в 19 років. Колись жінка теж гуляла з дитячим візочком осінніми вулицями й насолоджувалась життям.

Фоловери відразу засипали Катерину Осадчу компліментами й назвали чудовою мамою. А ще вони повідомили, що після народження третьої дитини жінка, неначе, помолодшала. Шанувальники побажали їй завжди бути такою усміхненою та позитивною.

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

: wona.com.ua