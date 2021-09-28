Під Києвом у ДТП загинули дві жінки

У Броварському районі підліток на мотоциклі збив на смерть велосипедистку, а на Бориспільщині загинула пасажирка легковика.

Дві смертельні ДТП сталися минулими днями у Київській області. Так, у селищі Калинівка, що розташоване за 25 км від Києва, 16-річний хлопець за кермом мотоцикла «Forte» збив велосипедистку, яка рухалася в попутному напрямку. Від отриманих травм 44-річна жінка померла в лікарні.

На місці події працювали патрульні та слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції. За фактом смертельної ДТП відкрили кримінальне провадження. Наразі поліція Київщини з’ясовує всі обставини аварії. За попередньою інформацією, велосипедистка їхала ввечері без захисного шолома та світловідбивних елементів.

Ще одна жінка загинула в аварії у Бориспільському районі. 55-річний водій автомобіля «Renault Sandero» їхав у напрямку села Ревне, але вилетів на узбіччя та врізався в дерево. На жаль, його пасажирка, 53-річна жителька Києва померла в реанімації Бориспільської лікарні. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини смертельної автопригоди.

В обох випадках винуватцям ДТП загрожує від трьох до восьми років ув’язнення.

Нещодавно на Київщині у жахливій аварії загинули троє пенсіонерів. Під Білою Церквою легковик «Cherry Amulet» врізався в дерево. Водій залишився живим, а троє літніх пасажирів загинули на місті. Одному з них гілка наскрізь проткнула горло.

: vechirniy.kyiv.ua