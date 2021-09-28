Пушилін ввів у «ДНР» додаткові обмеження через коронавірус

Про це повідомляє сайт «Новости Донбасса».

Зокрема, згідно з «документом», в установах громадського харчування і дозвілля ОРДО дозволяється заповнення до 50% місць, спортивні змагання будуть проходити без глядачів, а заходи на свіжому повітрі допускаються тільки при кількості учасників до 50 осіб.

Крім того, забороняється проведення особистих та виїзних прийомів громадян, а «держорганам», місцевим «адміністраціям», підприємствам і т.д. рекомендується перевести максимально можливу кількість працівників на дистанційний режим роботи.

У «указі» також йдеться про те, що «МВС ДНР» «посилить державний санітарно-епідеміологічний нагляд».

У той же час «документом» дозволяється в’їзд на контрольовану «ДНР» територію людям з реєстрацією, посвідченням на постійне проживання або адресному довідкою, яка підтверджує реєстрацію в підконтрольних «ЛНР» районах.

Жителі Донецька повідомляють про наплив пацієнтів з коронавірусов в місцеві лікарні. 25 вересня відео з чергою з машин «швидкої допомоги» під центральною міською клінічною лікарнею №3 опублікував telegram-канал «Типичный Донецк». За словами очевидця, «швидкі» з хворими коронавірусів не закінчуються.

Як повідомляють донеччани, ЦМЛ №3 недавно почала приймати хворих з коронавірусом, оскільки в інших відведених для цього донецьких лікарнях вже немає місць.

В окремих районах Донецької області через поширення коронавірусу школярів відправили на канікули з 27 вересня до 17 жовтня, а навчання в вузах і ПТУ «до особливого розпорядження» буде проходити в дистанційному режимі.

З початку пандемії в «ДНР» визнають 64 562 випадки захворювання на COVID-19. З них 50 817 осіб одужали, летальних випадків – 4708.

Український уряд не має офіційних даних про захворюваності коронавірусом на окупованих територіях Донбасу.