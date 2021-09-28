Камеры нестрогого режима: заключенных израильской тюрьмы срочно «раскидали» из-за опасения побега

После инженерной проверки камер одного из блоков тюрьмы «Эшель», расположенной на юге Израиля, принято решение о переводе заключенных в другие пенитенциарные заведения страны. Находившиеся в этой части тюрьмы заключенные отбывали наказание по уголовным статьям.

Причиной перевода стали инженерные особенности блока, практически повторяющие решения, принятые при строительстве тюрьмы «Гильбоа». Именно эти решения сделали возможным самый громкий побег заключенных в истории Израиля.

В частности, речь идет о том, что блок построен на сваях.

Отметим, что проверка инженерных решений проводится практически во всех пенитенциарных заведениях Израиля, приказ о ее проведении отдан начальником Управления тюрем.

Тюрьма «Эшель» была построена 30 лет назад.

Год назад в тюрьме заключенные отказались разойтись по камерам и оказали сопротивление сотрудникам тюремной охраны — таким образом они протестовали против решения об уплотнении камер.

Бунт возглавили заключенные — члены организованных преступных группировок. В результате нескольким заключенным и сотрудникам тюремного спецназа потребовалась медицинская помощь.