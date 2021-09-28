Крит снова потрясло

Сегодня возле греческого острова Крит зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3, согласно данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров, эпицентр — в море недалеко от города Ираклион.

Как мы сообщали, вчера на Крите произошло землетрясение магнитудой около 6 по шкале Рихтера. В результате значительно разрушены здания и объекты инфраструктуры. По предварительным данным, несколько человек оказались под завалами, один погиб.

Как сообщают очевидцы, подземные толчки начались в 09:17 по местному времени. Они длились несколько минут и ощущались по всей территории острова.

По предварительным оценкам Института геодинамики Греции, очаг залегал на глубине двух километров, магнитуда землетрясения составила 5,8, эпицентр находился в 78 километрах от города Ираклион. Больше всего от последствий землетрясения пострадали города Аркалохори, Агиес Параскиес и Патсидеро.

Согласно сообщению местных властей, в некоторых регионах были разрушены автодороги, начались перебои с водо- и электроснабжением. На месте стихийного бедствия работали экстренные службы, развернуты поисково-спасательные операции.

По словам очевидцев, во время землетрясения тряслись стены домов, люди в страхе выбегали на улицу. Некоторые горожане были заблокированы внутри своих жилищ.

В течение последних 24 часов сейсмологи зафиксировали десятки повторных подземных толчков в этом регионе.