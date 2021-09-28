Лілія Ребрик розсекретила свою найбільшу мрію

Українська телеведуча Лілія Ребрик завжди відверта зі своїми фанами. Жінка постійно ділиться з ними планами на майбутнє та розповідає цікаві історії з життя.

Не так давно зірка українського шоу-бізнесу розсекретила свою найбільшу мрію. Подробицями Лілія Ребрик поділилась на сторінці в Instagram.

Вона опублікувала сімейне фото, на якому позує з чоловіком та двома донечками. Рідні телеведучої мило усміхаються, обіймаючи одне одного. У дописі телеведуча зізналась, що найбільшої її мрією є кожного дня бачити свою сім’ю здоровою.

За словами Лілії Ребрик, це занадто банальна мрія. Однак, для зірки це дуже важливо. Сім’я для Лілії Ребрик завжди на першому місці. Жінка постійно створює сімейний затишок та турбується про своїх рідних.

Вона надзвичайно щаслива, що має таку чудову сім’ю. А ще телеведуча поцікавилась, про що мріють її підписники. Фоловери відразу прокоментували світлину зірки, розповівши про свої найбільші мрії.

Шанувальники засипали сім’ю телеведучої великою кількістю компліментів й побажали їй лише всього найкращого. За словами фанів, Лілія Ребрик є чудовою мамою та дружиною.

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Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

: wona.com.ua