В зоні ООС біля Кримського внаслідок обстрілу окупантів поранений український боєць

Про це повідомляє штаб ООС.

«Від початку цієї доби, 28 вересня, російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню. В напрямку Кримського збройні формування РФ двічі вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров’я – задовільний», – йдеться у повідомлені.

Українські військовослужбовці відкривали адекватний вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність.

Протягом минулої доби, 27 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою. Порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зросла. Збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню.

В напрямку Попасної противник здійснив прицільний обстріл з ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Катеринівки ворог вів турбуючий вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Біля Новолуганського окупанти чотири рази відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Неподалік Золотого-4 російські найманці обстрілювали позиції наших захисників із ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї. В районі населеного пункту Причепилівка окупанти використовували гранатомети різних систем.

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