МОЗ: В Україні за добу з COVID-19 госпіталізовано 1288 пацієнтів та померло 143 людини

Про це повідомляє міністерство охорони здоров’я України.

«За добу 27 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 6 552 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 574, медпрацівників – 165). Також за минулу добу: госпіталізовано – 1 288 осіб; летальних випадків – 143; одужало – 2 927 осіб», – йдеться у повідомленні.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (595), Харківській (547), Донецькій (528), Запорізькій (500), областях та м. Київ (461).

Загалом, за весь час пандемії в Україні захворіло 2 401 956 осіб, одужало 2 248 071 пацієнти, зафіксовано 55 863 летальних випадків та проведено 12 741 131 ПЛР-тестувань.

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