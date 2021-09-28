Глава Хозсуда Киева записал имущество на безработную жену

Председатель Хозяйственного суда Киева Валерий Князьков все имущество записал на свою безработную жену. Об этом стало известно из его декларации.

Согласно документу Валерий Князьков не имеет собственного имущества. При этом, его безработная супруга Татьяна Князькова владеет тремя квартирами в Донецке площадью 43, 73 и 36 кв.м. С 2018 года она владеет квартирой площадью 287 кв.м и двумя паркоместами в Киеве – стоимость квартиры составляет 3,9 млн гривен. Кроме того, она арендует квартиру в Киеве площадью 125 кв.м.

С 2019 года Татьяна Князькова владеет автомобилем Mazda 6 (2005), в свою очередь Валерий Князьков арендует автомобиль Mercedes-Benz GL 500 (2013).

В 2020 году он заработал 1,43 млн гривен на должности главы хозсуда, а также получил 78 тыс. гривен материальной помощи.

Супругам принадлежат 73 тыс. долларов, 4 тыс. евро и 103 тыс. гривен сбережений.

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