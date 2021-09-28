Украинский певец, фронтмен группы “Океан Эльзы” Святослав Вакарчук рассказал о своем первом свидании.

В программе “Утро с Украиной” знаменитость поделился, что первая романтическая встреча с любимой состоялась в студенческие годы в родном Львове.

Будущая звезда организовал встречу прямо в учебном заведении — в одной из аудиторий Львовского национального университета имени Ивана Франко. Там он учился на факультете физики.

“Чтобы далеко не ходить. Мы встретились в одной аудитории. Все было прилично, даже очень скромно. Я с девушкой поговорил и у нас завязались отношения. Но скоро эта история любви закончилась”, — вспомнил музыкант.

: golos.ua