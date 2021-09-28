Ощадбанк предупредил о закрытии счетов, по которым три года не осуществлялись операции

Об этом говорится в сообщении на сайте финансового учреждения.

Как отмечается, владельцы недвижимых текущих и вкладных (депозитных) счетов, операции по которым не осуществлялись в течение трех лет и более, должны к 30 сентября 2021 года посетить АО «Ощадбанк» с целью актуализации идентификационных данных и осуществления верификации, а также решения вопроса о получении из них средств.

При себе необходимо иметь паспорт и документ о присвоении идентификационного номера налогоплательщика.

Если к 30 сентября 2021 года клиентов не обратится в отделение Ощадбанка, то банк изменит учет остатков средств на таких счетах и будет учитывать их как недвижимые вклады.

АО «Ощадбанк» посчитает, что клиент таким образом дал согласие на расторжение договора в соответствии с частью 2 статьи 1075 Гражданского кодекса Украины и закрытие счета.

Кроме того, такие действия будут считаться согласием на применение ежемесячного комиссионного вознаграждения, предусмотренного тарифами Ощадбанка, и его уплаты в порядке договорного списания путем удержания из суммы недвижимого вклада, а именно комиссионного вознаграждения за ведение недвижимых вкладов для текущих счетов физических лиц в национальной валюте и комиссионного вознаграждения за ведение недвижимых вкладов для вкладных (депозитных) счетов физических лиц в национальной валюте.

Как сообщалось, Ощадбанк продлил до 1 октября 2021 года действие просроченных карт внутренне перемещенных лиц по тарифному пакету «Мій рахунок», срок действия которых истекает во время карантина. Если переселенец не смог забрать новую карту в отделении, то он может и дальше снимать средства и рассчитываться старой карточкой до 1 октября.

Напомним: