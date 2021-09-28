Ощадбанк предупредил о закрытии счетов, по которым три года не осуществлялись операции

Об этом говорится в сообщении на сайте финансового учреждения.
Как отмечается, владельцы недвижимых текущих и вкладных (депозитных) счетов, операции по которым не осуществлялись в течение трех лет и более, должны к 30 сентября 2021 года посетить АО «Ощадбанк» с целью актуализации идентификационных данных и осуществления верификации, а также решения вопроса о получении из них средств.
При себе необходимо иметь паспорт и документ о присвоении идентификационного номера налогоплательщика.
Если к 30 сентября 2021 года клиентов не обратится в отделение Ощадбанка, то банк изменит учет остатков средств на таких счетах и будет учитывать их как недвижимые вклады.
АО «Ощадбанк» посчитает, что клиент таким образом дал согласие на расторжение договора в соответствии с частью 2 статьи 1075 Гражданского кодекса Украины и закрытие счета.
Кроме того, такие действия будут считаться согласием на применение ежемесячного комиссионного вознаграждения, предусмотренного тарифами Ощадбанка, и его уплаты в порядке договорного списания путем удержания из суммы недвижимого вклада, а именно комиссионного вознаграждения за ведение недвижимых вкладов для текущих счетов физических лиц в национальной валюте и комиссионного вознаграждения за ведение недвижимых вкладов для вкладных (депозитных) счетов физических лиц в национальной валюте.
Как сообщалось, Ощадбанк продлил до 1 октября 2021 года действие просроченных карт внутренне перемещенных лиц по тарифному пакету «Мій рахунок», срок действия которых истекает во время карантина. Если переселенец не смог забрать новую карту в отделении, то он может и дальше снимать средства и рассчитываться старой карточкой до 1 октября.
Напомним:
- Ощадбанк разъяснил, в каких случаях информация о внутренне перемещенных лицах передается в Пенсионный фонд Украины для проверки.
- Ощадбанк приостановил уничтожение карт пенсионеров-переселенцев, которые те не получили из-за заблокированных в ОРДЛО пунктов пропуска: многие пенсионеры с марта 2020 года не могут попасть на подконтрольную украинской власти территорию.
- В связи с действием карантина прохождение физической идентификации в Ощадбанке для переселенцев приостановлено, и их банковские карты на это время не блокируются. Однако есть ряд случаев, когда блокировка происходит.
- Правозащитник пояснил, что нужно делать пенсионерам из ОРДЛО со статусом ВПЛ, которые получили требование от управления ПФУ пройти идентификацию, однако в связи с карантином не могут выехать из неподконтрольной территории, в связи с чем есть вероятность приостановки выплат. Некоторые меры для защиты своих прав на пенсию пенсионеры могут предпринять дистанционно.