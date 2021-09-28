Российская туристка в шоке от Египта: деньги за туалетную бумагу, грязные полы и невкусная колбаса

Российская туристка зареклась приезжать на отдых в один из египетских отелей и рассказала о путешествии в эту страну в блоге «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс-дзен».

Туристка столкнулась с особенностями туризма в Египта уже по прилете: «Мы прилетели 13 августа в 6:00, нас заселили только в 12:30. Номера у них, конечно же, были, просто хотели заработать на туристах».

Она также привела случаи нерадивого отношения со стороны сотрудников отеля: «Накануне выезда из отеля попросили на ресепшн весы, с нас просили за это 1$. Это дурдом, честное слово. А сам администратор на ресепшн улыбался нахальной улыбкой. Это ладно…

В номере не убираются! Вам ставят бутылки с водой, заправляют кровать, меняют полотенца и ВСЕ, ребята, и все!!! Полы очень грязные, ходите только в тапках!»

Особое возмущение гостьи вызвал тот факт, что «в музеях и прочих местах просят деньги за туалетную бумагу, потому что ее нет нигде!»

«Ни в кафешках, где останавливается на 10-минутную остановку ваш трансфер, ни в других кафешках при посещении экскурсий. Берите больше предметов личной гигиены!

А также берите с собой бахилы, они понадобятся в аэропорту.

Я была в шоке: меня заставили снять босоножки на сантиметровой подошве и встать голыми ногами на грязный коврик. Взамен ничего не предложив. А ничего, что там куча других потоптались уже?! В Стамбуле мы были в носках или колготках, но нам все равно были предложены бахилы», — продолжила автор блога.

Неудобства сервиса, по ее мнению, компенсируются в определенной степени пляжем и морем: «Пляж песчаный и неглубокий, деткам будет очень здорово. Правда, надевайте обувь для плавания, очень много кораллов и морских ежиков рядом с пирсом. Будьте аккуратнее.

Вода замечательная, люди в округе все плавали в масках и видели не только рыбок, но и скатов)))».

При этом туристка нашла новые минусы, например «скопление судов прямо у берега». «Выбросы содержимого туалетов или мусора видеть нам, конечно, не доводилось. Но люди жалуются, с этим не поспорить. Запах бензина все равно иногда присутствует», — написала она. Кроме того, ее раздражали «назойливые местные торговцы, которые ходят и предлагают разные услуги».

Россиянка высоко оценила качество еды, особенно десертов, отметив при этом низкое качество — с ее точки зрения — колбас и сыров.