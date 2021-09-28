США запрещают въезд в страну тем, кто вакцинировался российским «Спутником V»

США запретят пересечение границы страны тем иностранцам, которые были привиты от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Новые ограничения вступят в силу в ноябре. Об этом сообщает американское издание «Вашингтон Пост».

Так, согласно новым правилам, в США не смогут попасть иностранцы, привитые вакцинами, которые не прошли одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Российский «Спутник V» в число одобренных этими организациями вакцин не входит, что создает большую проблему для граждан РФ.

Журналисты отмечают, что ограничения коснутся не только россиян, поскольку препарат от коронавируса «Спутник V» закупали и другие страны. Во всем мире было приобретено около 450 миллионов доз российской вакцины и теперь людям, которые ею вакцинировались, могут закрыть доступ на территорию США. Это может стать причиной критики российского препарата.

«Это большая проблема для российских путешественников и для людей в других странах, получивших «Спутник V». Россия упустила возможность использовать эту вакцину как дипломатический инструмент», — прокомментировала ситуацию профессор Университета Содружества Вирджинии Джудит Твигг.

На ограничения уже отреагировали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который выступил главным инвестором в разработке и производстве вакцины «Спутник V». Руководство фонда назвало российскую вакцину эффективной и безопасной, а сам препарат «одобрен в 70 странах, где проживает более 4 миллиардов человек».

«Мы выступаем против попыток политизировать глобальную борьбу против «Ковид-19″ и дискриминировать эффективные вакцины ради краткосрочных политических или экономических выгод», — говорится в заявлении РФПИ.

Посольство России в Вашингтоне отказалось комментировать американским журналистам новую политику США относительно ужесточения правил въезда иностранцев.

Ранее мы сообщали, что ЕС отложил одобрение вакцины «Спутник V». Высокопоставленные источники уверяли, что Москва не предоставила европейским регуляторам убедительных данных, свидетельствующих о безопасности российского препарата, из-за чего процедура одобрения вакцины «Спутник V» была приостановлена.