Українцям розповіли, у скільки обходиться зарядка електромобіля

Автомобільні експерти підрахували, скільки коштує зарядка електромобіля. Про це пише sud.ua.

Як і в звичайному автомобілі, ми повинні враховувати кількість палива, яке нам потрібно заправити, і обсяг бака, щоб розрахувати суму заправки. В даному випадку доведеться враховувати ціну кВт / год і ємність акумуляторів.

На відміну від дизельних, бензинових автомобілів, електромобілі можуть заряджатися на різних потужностях і в різних режимах.

Скільки коштує зарядка електромобіля, якщо заряджати його в будинку?

Труднощі підрахунку полягає в тому, що він залежить від багатьох факторів. Для початку ми повинні враховувати ємність батареї, і для цього ми візьмемо автомобіль, такий як новий Volkswagen ID.3. В даному випадку мова йде про батарею 55 кВтг (нижче йтиметься також про батареї 55 кВтг як загальної цифри для зарядки).

Якщо у вас вдома є точка, з допомогою якої можна підзарядити автомобіль, то ви повинні знати, що в даний час ви можете зарядити будь-який електромобіль.

Якщо врахувати, наприклад, будинок з 4,6 кВт, то це означає, що якщо ми віднімемо і базове споживання вдома, то у нас буде майже 4 кВтг для зарядки в нічний час. Так як в цей час, крім холодильника, інші потенційні системи споживчого живлення будуть відключені.

Якщо ми візьмемо за зразок 55 кВт Volkswagen ID.3, то зарядка цього автомобіля займе трохи більше 13 годин 30 хвилин від 0 до 100%.

Якщо в прикладі ID.3 у нас є потужність 7 кВтг замість 4 кВтг, то можна зарядити автомобіль від 0 до 100% трохи менше ніж за 8 годин. Якщо врахувати, що зазвичай в машині залишається близько 15 або 20% заряду, а не 0, то загальний час зарядки автомобіля Volkswagen ID.3 скорочується до трохи більше 6 годин.

Тепер, коли ми знаємо час, який потрібен для зарядки автомобіля будинку, то можна спробувати заощадити, вибравши тариф, де вночі доведеться платити менше (якщо таке можливо).

При середньому споживанні 16,5 кВтг на 100 км батарея потужністю близько 50 кВт може дозволити проїхати близько 300 км. Це означає, що при ціні біля 2 грн за кВтг 100 км будуть коштувати близько 33 грн. Це набагато дешевше, ніж їздити на автомобілі з ДВЗ. При цьому вартість електроенергії варіюється в залежності від регіону, тому десь заряджати електромобіль може бути дешевше, а десь дорожче.

: mmr.net.ua