У Криму окупанти обшукали житло та допитали матір лідера ГК «Азов-Крим» Станіслава Краснова

Про це Краснов повідомив Центру журналістських розслідувань.

За його словами, матір змогла зателефонувати після того, як її відпустили силовики.

«Вибивали двері, потім вона сама відкрила. Було 12 чоловік. Постанови на обшук не було.

Три години робили обшук, ще дві години допитували в Слідчому комітеті. Сказали що шукали мене, що по їх даним я приїхав в Сімферополь 11 вересня», – розповів Краснов.

Він додав, що в ході обшуку силовики забрали з помешкання матері його речі і документи.

«Казали, що я «командир татарського батальйону», – додав Краснов.

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