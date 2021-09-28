У Криму окупанти обшукали житло та допитали матір лідера ГК «Азов-Крим» Станіслава Краснова

Про це Краснов повідомив Центру журналістських розслідувань.
За його словами, матір змогла зателефонувати після того, як її відпустили силовики.
«Вибивали двері, потім вона сама відкрила. Було 12 чоловік. Постанови на обшук не було.
Три години робили обшук, ще дві години допитували в Слідчому комітеті. Сказали що шукали мене, що по їх даним я приїхав в Сімферополь 11 вересня», – розповів Краснов.
Він додав, що в ході обшуку силовики забрали з помешкання матері його речі і документи.
«Казали, що я «командир татарського батальйону», – додав Краснов.
Нагадаємо:
- Голова громадської організації «Громадянський корпус «Азов-Крим» Станіслав Краснов був затриманий 28 лютого 2016 року. СБУ підозрює його в причетності до тероризму і державній зраді. Станіслав Краснов наполягає, що спецслужба сфальсифікувала справу проти нього. 12 квітня Апеляційний суд Києва визнав законним арешт Краснова. У відповідь на це він оголосив голодування. 23 квітня Краснов перейшов на сухе голодування. Через кілька тижнів Краснов припинив голодування, однак стан його здоров’я погіршився.
- 23 вересня 2016 року Станіслав Краснов був звільнений з Лук’янівського слідчого ізолятора в Києві.
- У січні 2018 року Верховний суд України передав справу Станіслава Краснова і його дружини Оксани з Бориспільського районного суду Київської області в Печерський райсуд Києва. Зараз справу Краснова розглядає Святошинський районний суд Києва.