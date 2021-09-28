Беннет фактически объявил войну Минздраву Израиля: эксперты не видят дальше собственного носа

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет вступил в открытое противостояние с Минздравом страны: на встрече с журналистами после выступления на Генеральной Ассамблее ООН глава правительства заявил, что эксперты ведомства не видят всей картины и не могут принимать решения по коронавирусной политике кабинета.

«Маарив» приводит слова Беннета: «Говорят, что надо запретить все массовые мероприятия, где собирается более 300 человек. Какая связь между вспышкой коронавируса в деревне Рама и предложением запретить концерт Шломо Арци (известный израильский исполнитель), несмотря на то, что на выступление допустят обладателей «зеленого паспорта»? Сколько это стоит? Кто-то проверял? Когда я задал эти вопросы экспертам Минздрава, они заикались (имеется в виду — не смогли ответить)».

Беннет напомнил журналистам, что некоторые эксперты Министерства здравоохранения возражали против использования третьей вакцины для лиц старше 65 лет. Портал Ynet отметил, что ранее доктор Шарон Эльрои-Прайс, руководитель Управления общественного здравоохранения Минздрава, негативно отнеслась к идее вакцинации третьей прививкой, аргументируя это недостаточностью информации.

Беннет подчеркнул, что решения по коронавирусной политике будет принимать только кабинет министров — и никто иной.

Отметим, что заявление Беннета относительно экспертов Минздрава прозвучало на фоне конфликта между премьер-министром и представителями ведомства, сторонниками ужесточения карантинных ограничений.

Вчера министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц опубликовал пост в социальной сети, смысл которого дает основание предположить наличие серьезного конфликта между главой ведомства и премьер-министром. В посте министр заявил о полной поддержке экспертов Минздрава, отметил важнейшее значение их работы. Горовиц подчеркнул, что эта работа спасает человеческие жизни.

Он акцентировал внимание на том, что рекомендации экспертов являются основой для решений, принимаемых руководством Минздрава.

שיהיה ברור — מומחי משרד הבריאות עושים עבודה מסורה ומצויינת בקנה מידה בינלאומי. הם מצילים חיים, כל יום. אני מעניק להם גיבוי מלא ויכול רק לשבח את עבודתם ותרומתם העצומה.

המלצותיהם המקצועיות הן השיקול הראשון שמדריך אותנו, גם אם לא השיקול היחיד. כך היה לאורך כל הדרך>>

— Nitzan Horowitz نيتسان هوروفيتس ניצן הורוביץ (@NitzanHorowitz) September 27, 2021

Вчера мы сообщали, что «коронавирусный» кабинет правительства по непонятной причине не собирался в течение месяца, несмотря на официальные данные Минздрава, свидетельствующие о сложнейшей ситуации с инфекционным заболеванием.

Мы сообщали, что в Израиле крепнут голоса, утверждающие, что правительство ведет себя безответственно, полагаясь исключительно на прививки и не желая понять, что для сдерживания заболеваемости и смертности нужны и другие меры.

Ранее стало известно, что Нафтали Беннет хочет натравить родителей вакцинированных школьников на родителей невакцинированных.