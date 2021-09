В Швеции произошел мощный взрыв в жилом доме: люди прыгали из окон, чтобы спастись

Мощный взрыв произошел сегодня утром, 28 сентября, в жилом доме в центре шведского города Гетеборг. Из здания эвакуировали более 200 жильцов, 25 госпитализированы. Тяжело ранены три женщины в возрасте от 60 до 80 лет и мужчина 50 лет. Еще 10 человек получили легкие ранения. Об этом сообщает местная газета Dagens Nyheter.

Ett 20-tal förda till sjukhus efter explosionen i centrala Göteborg. Vittne: ”Jag tänkte först att det måste vara en smällare – sedan började folk skrika hysteriskt.”https://t.co/JYmIvJrKx7 pic.twitter.com/XgoGjDFRdG

— Dagens Nyheter (@dagensnyheter) September 28, 2021

По данным издания, ранним утром сработала пожарная тревога в многоквартирном доме на улице Овре Хусаргатан. Оказалось, что произошел взрыв, в результате которого, возникли множественные очаги возгорания.

Как рассказывает местный житель, его разбудил звук взрыва. «Сначала подумал, что это, должно быть, хлопушка. Но потом люди начали истерически кричать, и я понял, что это что-то серьезное».

Взрывом повреждены несколько квартир и лестничные пролеты. В дыму оказались три подъезда и подземный паркинг.

По словам начальника полицейского участка Мартина Халлберга с 9 утра на месте происшествия работают около 50 пожарных, несколько подразделений полиции, службы скорой помощи и спасатели.

🚨🇸🇪#Gothenburg explosion Update:

The explosion occurred in a residential building in #Göteborg, Sweden

At least 24 people have been taken to hospital. Most of them by «Bus» as the ambulances come late.

Police has not provided more details. pic.twitter.com/e3udZiS1Nq

— Terror Alarm (@terror_alarm) September 28, 2021

По словам пожарных, чтобы спастись, люди прыгали из окон, некоторых жильцов нужно было спасать с балконов, другие спускались по самодельным веревкам из простыней.

«Взрыв в жилом районе не вызван естественными причинами. Но причина взрыва пока не известна», — заявил Джон Пайл, операционный менеджер службы спасения.