Впервые страна НАТО купила израильский комплекс ПВО: он сменит советский «Куб», защищавший страну Варшавского договора

Министерство обороны Чехии подтвердило сделку по приобретению у Израиля батарей системы ПВО Spyder производства концерна «Рафаэль». Общая стоимость сделки — 630 миллионов долларов. В Праге, как сообщают израильские СМИ, сумели снизить цену почти на 100 миллионов долларов. Также отмечается, что почти 40% компонентов систем будет произведено в Чехии.

Предполагается, что системы ПВО будут обеспечивать безопасность таких объектов, как атомная станция и пражский аэропорт.

Израильская мобильная система ПВО малой и средней дальности является низкоуровневым зенитно-ракетным комплексом быстрого реагирования, способным поражать самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, дроны и высокоточные боеприпасы. Система устанавливается на грузовых машинах и снабжена ракетами «земля — воздух» Python-5 и Derby. Система использует радар, аналогичный системе, установленной в комплексах ПВО «Железный купол».

Система Spyder не стоит на вооружении Армии обороны Израиля. Ранее она была продана Индии, Филиппинам, кроме того, СМИ сообщали о возможных поставках этого вооружения Вьетнаму, Грузии и Сингапуру.

Чехия станет первой страной НАТО, на вооружение которой будет поставлена израильская система ПВО Spyder.

Израильский комплекс сменит советский зенитно-ракетный комплекс «Куб» (SA-6, классификация НАТО), который стоит на вооружении чешской армии с 1971 года.