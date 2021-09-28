Маленька донька Кейт Міддлтон копіює стиль своєї мами (фото)

Образи Кейт Міддлтон уважно вивчаються її шанувальниками і фешн-критиками. Герцогиню Кембріджську називають іконою стилю, тому не дивно, що і своїй дочці вона прищеплює любов до моди. 6-річна принцеса Шарлотта – найголовніша прихильниця стилю монаршої персони. Юна спадкоємиця часто з’являється в улюблених нарядах своєї мами і копіює її образи.

На минуле Різдво герцог і герцогиня Кембриджські опублікували зворушливий знімок, на якому принцеса Шарлотта з’явилася в особливій для Кейт речі. Юна спадкоємиця приміряла дитячі чобітки одного з улюблених дизайнерів герцогині. Любов до цієї моделі взуття Міддлтон проявила вже давно, тому замовила такі ж і для дочки.

«Кейт фактично купила їх, коли працювала в Jigsaw, як баєр. Думаю, у неї є кілька пар. Вона була клієнткою дуже довгий час – одна з перших! Це було фантастично для нас, ми відчуваємо себе такими щасливими, і коли Кейт носить їх, в офісі всі приходять в захват – кожен раз це дуже захоплююче», – повідомила в бесіді з порталом People.com дизайнер Пенелопа Чілверс.

: bilshe.com