Чтобы проканало? В России впервые признали, что Ашрам честно победила на Олимпиаде

Знаменитая в прошлом российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева прокомментировала победу израильской гимнастки Линой Ашрам на Олимпиаде в Токио.

«Очень здорово, что у нас такие конкуренты есть. По итогу Олимпиады наши девочки выступили очень достойно, и я могу только поблагодарить их за увиденное. У нас давно не было такой конкуренции, и нам непросто выступать под таким давлением, мы занимаем первые места везде уже более 20 лет. После выступления Дины хочется поздравить весь наш тренерский персонал, потому что это огромный труд.

Что касается оценок, то же самое происходило и в фигурном катании. Вспомните микроскопическую разницу в баллах между Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой в 2018 году на Олимпиаде. Конечно же, хотелось для нашей страны золотой медали, однако что произошло, то произошло», — заявила Канаева в интервью «РБК Спорт».

На Играх в Пхенчхане Загитова опередила Медведеву на 1,31 балла.

Это первый достаточно нейтральный комментарий со стороны бывших звезд российского спорта по поводу победы Линой Ашрам. Фактически все предыдущие комментарии, за исключением комментария супруги знаменитого российского комика, сводились к тому, что победа Ашрам добыта нечестным образом.

В частности, об этом дважды говорил президент России, не называя напрямую имен.

Не исключено, что комментарий Канаевой связан с предстоящим голосованием на пост главы технического комитета Международной федерации художественной гимнастики. Кандидатуру Канаевой выставила Россия.