Что почитать: «Переломный момент» Мальколма Гладуэлла – откуда берутся социальные эпидемии

Эта книга вышла в свет двадцать лет назад, но сейчас она даже более актуальна и интересна, чем тогда. Знаете, почему? Потому, что она посвящена эпидемиям. Правда, не медицинским, а «социальным», то есть внезапным повальным общественным сумасбродствам, иногда вполне безобидным, иногда трагическим.

Малколм Гладуэлл, журналист и психолог в книге «Переломный момент» исследует феномен любых эпидемий, от моды на ботинки определенной фирмы до волны подростковых самоубийств. По его мнению, все они имеют одни и те же факторы, совокупность которых и превращает обычную локальную болезнь в пандемию, маргинальный поступок в массовый психоз, а слухи — в теории заговоров. Это три слагаемых: закон малых чисел, фактор прилипчивости и закон силы обстоятельств.

Закон малых чисел гласит, что любые явления, охватывающие массы, начинаются с нескольких людей. Гладуэлл называет их условно Знатоками, Продавцами и Объединителями. Как следует из названия, все эти люди обладают уникальным способностями добывать информацию, интересно преподносить ее и распространять среди максимального количества людей. Эти три типажа — движущая сила любой эпидемии. Вспомните, у каждого из нас есть знакомый человек, который все знает (от того, сколько стоили яблоки на рынке Кармель в 2005-м году до того, какой фильм получил «Оскара» в 1996-м); каждый из нас знаком с продавцом, который может продать снег эскимосам; и у каждого есть приятель, который помнит наизусть всех людей из своей записной книжки, а также дни рождения их родственников, клички домашних животных и чем болела бывшая теща. Так вот, объединяя усилия, эта троица дает толчок к развитию любой эпидемии.

Второе слагаемое успеха — фактор прилипчивости. Согласно нему, существуют способы подачи информации (например, бесконечное муссирование темы в телевизоре), которые при определенных обстоятельствах делают эту информацию особо запоминающейся. То есть если вам с утра до ночи рассказывают о высадке инопланетян на Луну, то рано или поздно вы в это начинаете верить.

И третий фактор — сила обстоятельств. Для любой эпидемии нужен свой, как говорится, «мазаль». В одних условиях она имеет шанс на распространения, а при других затухает сама собой. Согласно теории силы обстоятельств, поведение является продуктом социального контекста. Как бы ни старались Продавцы со Знатоками, как бы ни убедительны были эксперты в телевизоре, если в социуме не созданы специфические условия для распространения эпидемии, она не распространится. Кстати, согласно этой же теории, эпидемию или моду можно повернуть вспять, лишь изменив условия внешней среды.

Короче говоря, любая эпидемия, согласно автору, развивается согласно одним и тем же законам. Причем иногда она может сойти на нет сама по себе, а иногда вдруг вспыхнуть из тлеющего уголька. И распространение ее зависит от вполне просчитываемых внешних условий и внутренних факторов, которыми можно управлять (хотя, как правило, эпидемии наступают стихийно). Увы, в книге нет только одного: если все эпидемии имеют начало и развитие, то когда же наступает конец?

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