Как Игорь Терехов выкачивает деньги из бюджета через E-ticket

В июле 2021 года коммунальное предприятие «Харьковпасс» договорилось о закупке магнитных карточек для проезда на 42 млн грн. с финансовой компанией «Платежный центр». Журналисты-расследователи считают этот «договорняк», одной из самых крупных афер мэрии Терехова. Один E-ticket будет стоить КП приблизительно 60-78 грн/комплект, тогда как другие города закупают их по 14-16 грн. Почему «Платежный центр» получает такие выгодные условия в Харькове?

🔻 Журналисты говорят, что фирма принадлежала компании по управлению активами «Финэкс-Капитал», а ее совладелицей является Лада Кримерман, которая в свое время «одолжила» Игорю Терехову на покупку ценных бумаг 15 млн грн. Кстати, с этим долгом, ценными бумагами и дивидендами от них Игорь Терехов попал на три уголовных дела: неуплата налогов, недостоверные данные в декларации и незаконное приобретение активов. Сейчас эти эпизоды изучает прокуратура и НАЗК.

🔻 Журналисты говорят, что с 2018 года Терехов формально не имеет отношения к «Финэкс-Капитал», но вот его «очень близкий человек» Анна Кузнецова еще как имеет. Расследователи выяснили, что компания, владеющая 8 объектами недвижимости по ул. Липовой, от Лады Кримерман перешла в собственность Ольге Момот, которая… сюрприз – мама Кузнецовой. Таким образом, «Финэкс-Капитал», судя по всему, расплатился с Тереховым за возможность высасывать деньги харьковчан из бюджета. Выкачивание происходит не только через E-ticket, а и через дорожные подряды – ДСК «Уровень» близкая к «Финэкс-Капитал» получила от мэрии тендеров на более, чем 300 млн грн. Так что Терехова эти «предприниматели» явно не обидят с благодарностью.

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