Повінь – зміна системи

Menu
Close

На Донбасі окупанти розгорнули агітацію для призову місцевих мешканців «на військову службу» – ГУР

28.09.2021

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«У ЗМІ окупантів збільшились обсяги реклами військової служби за контрактом, зросла кількість пропагандистських груп, призначених для роботи у з’єднаннях і частинах противника та в цивільних навчальних закладах і підприємствах», – йдеться у повідомленні.

Водночас, вказали у розвідці, для недопущення зниження рівня укомплектованості особовим складом підрозділів на передових позиціях російське окупаційне командування намагається примусово залишити на військовій службі осіб, у яких завершується термін контракту. Зокрема, таким військовослужбовцям заборонено видавати документи, що посвідчують особу, у т.ч. вже оформлених російських паспортів, які зберігаються в штабах з’єднань і частин.

Нагадаємо:

  • Командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойові спроможності оперативного угруповання російських окупаційних військ, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *