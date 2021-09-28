На Донбасі окупанти розгорнули агітацію для призову місцевих мешканців «на військову службу» – ГУР

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«У ЗМІ окупантів збільшились обсяги реклами військової служби за контрактом, зросла кількість пропагандистських груп, призначених для роботи у з’єднаннях і частинах противника та в цивільних навчальних закладах і підприємствах», – йдеться у повідомленні.

Водночас, вказали у розвідці, для недопущення зниження рівня укомплектованості особовим складом підрозділів на передових позиціях російське окупаційне командування намагається примусово залишити на військовій службі осіб, у яких завершується термін контракту. Зокрема, таким військовослужбовцям заборонено видавати документи, що посвідчують особу, у т.ч. вже оформлених російських паспортів, які зберігаються в штабах з’єднань і частин.

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