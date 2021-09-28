СБУ задержала «танкиста», укравшего ₴12 миллионов на ремонте бронетехники

СБУ задержала бывшего топ-чиновника государственного предприятия «Киевский бронетанковый завод», который занимая должность в течение 2014 года своими коррупционными действиями нанес государству ущерб на 12 миллионов гривен. Чтобы избежать наказания, мужчина сбежал на оккупированные территории КордонЛО.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По оперативным данным, злоумышленник организовал противоправный механизм присвоения средств, выделенных на модернизацию военной техники. Для этого он зарегистрировал несколько фиктивных предприятий в различных регионах Украины, в том числе в столице и в Киевской области.

Впоследствии на основании фиктивных договоров мужчина переводил на счета указанных компаний средства, предназначенные на выполнение госзаказа. Расчеты осуществлялись или по завышенным тарифам, или вообще за невыполненные работы.

Таким образом происходил «вывод» бюджетных средств и перевод их в наличные с последующим присвоением участниками схемы. По предварительным оценкам следствия, в результате почти полугодовой противоправной деятельности должностного лица государству причинен ущерб в размере 12 миллионов гривен.

В конце 2014 год, чтобы избежать ответственности за противоправную деятельность экс-чиновник перебрался на оккупированную террористами территорию.

Оперативники спецслужбы установили местонахождение злоумышленника и задержали его при пересечении линии разграничения с временно оккупированной территории на КПВВ «Станица Луганская».

Экс-чиновнику объявлено о подозрении по части 5 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах») и части 2 статьи 366 («Служебный подлог») Уголовного кодекса Украины.

Задержанный доставлен в Дарницкий районный суд для избрания ему меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления других причастных к схеме человек.

Разоблачение противоправной деятельности и задержанию злоумышленника проводили сотрудники Главного управления СБ Украины в Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

В СБУ не называют имя фигуранта, но речь может идти о бывшем финдиректоре КБрТЗ Эдуарде Ильине, пишет Преступности НЕТ. Именно он был в розыске и подозревался по делу о хищении средств. 12 миллионов гривен по версии следствия вывели через одесскую фирму «Спец-Ком-Юг» — она по версии следствие поставила бронетанковому заводу 20 корпусов несуществующих БТРов. Поскольку Ильин долго был в бегах, то обвинение в отношении него Дарницкий райсуд Киева начал рассматривать в форме специального судебного производства.