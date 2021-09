«Форбс» назвал самого богатого человека в мире с состоянием более 200 миллиардов долларов

Американский предприниматель, основатель компаний «Тесла» и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в мире по версии журнала «Форбс». Его состояние выросло на 3,4 миллиарда долларов и оценивается в 203,4 миллиарда долларов.

Elon Musk Eclipses $200 Billion To Become Richest Person In The World Again https://t.co/0F0luwChD1 pic.twitter.com/yKM0FybhLb

— Forbes Tech (@ForbesTech) September 28, 2021

На втором месте списка «Форбс» — основатель «Амазона» и Blue Origin Джефф Безос (состояние снизилось на 1 миллиард до 197,7 миллиардов долларов). Третьим стал президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Его состояние снизилось на 6,2 миллиарда до 175,2 миллиардов долларов.

Как пишет издание, подъем Илона Маска на первое место самых богатых людей мира связан, в том числе, с ростом стоимости акций компании «Тесла» до 791,36 долларов. Во время пандемии стоимость акций компании упала, но уже 8 января этого года акции выросли в цене более чем на 1000% по сравнению с минимумом периода пандемии. Тогда Маск впервые стал самым богатым человеком в мире, обогнав Безоса, однако в последствии потерял первенство и опустился на третью строчку.

В прошлом году Маск пообещал, что избавится от всего своего личного имущества, в том числе от шести особняков. По словам миллиардера, сейчас он проживает в арендуемой квартире площадью 121 квадратный метр.

И судя по последним новостям, проживает в ней Маск в одиночестве. Ибо на прошлой неделе бизнесмен заявил о разводе с канадской певицей Граймс (Клэр Буше).

«Мы наполовину разведены, но все еще любим друг друга, часто видимся и находимся в хороших отношениях», — сказал Илон Маск.

По его словам, отношения пары разрушились из-за того, что он большую часть времени проводит в штате Техас, где расположены заводы компаний «Тесла» и SpaceX, а Граймс живет и работает в Лос-Анджелесе.