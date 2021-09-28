Баканов продолжает назначать клоунов в СБУ

Экс-«слуга народа» Лысюк, бывший консультантом «Следствие ведут экстрасенсы», назначен замглавы управления по борьбе с коррупцией СБУ, — спикер «InformNapalm» Макарук

Экс-нардеп «Слуги народа» Андрей Лысюк был назначен заместителем главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

Об этом в Facebook сообщил спикер Inform Napalm Михаил Макарук.

«Бывший начальник охраны Тигипко, недонардеп от партии «Слуга народа», а также звезда телепрограммы «Следствие ведут экстрасенсы» стал замом Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2019 году избранный народным депутатом по списку «Слуги народа» Андрей Лысюк отказался от мандата. Он это мотивировал тем, что сейчас находится на военной службе Киевской области и убежден, что так принесет больше пользы стране.

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