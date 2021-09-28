Іспанець-нелегал три місяці жив у торгово-розважальному центрі у Львові

Чоловіка уже затримали та планують переслати на Батьківщину

Про дивного “зайця” Depo.Львів розповіли на своїй сторінці у Facebook працівники міграційної служби Львівщини

“Працівники міграційної служби Львівщини та міграційної поліції ГУНП у Львівській області виявили громадянина Іспанії, який тривалий час проживав на території ТРЦ King Cross Leopolis”, – йдеться у повідомленні.

цікаво те, що чоловіком із сонячної країни так сподобалося в Україні, що він відшукав різні способи залишитися у нашій державі. Ще у червні цього року закарпатські митники прийняли рішення про примусове повернення чоловіка до країни належності, адже останній прибув в Україну поза пунктом пропуску.

“Однак, не виконавши зобов’язання про повернення, іноземець приїхав до Львова. Розповідає, перше, що впало йому в вічі – це великий торговий центр, де він і вирішив ночувати. Спочатку спальним місцем чоловіка був підземний паркінг, а пізніше він перемістився всередину приміщення”, – кажуть міграційники.

На іспанця склали адміністративний протокол, а також винесено постанову про накладення штрафу. Чоловіка помістили до Волинського ПТПІ з метою ідентифікації та подальшого повернення в країну походження.

: lviv.depo.ua