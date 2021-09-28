До суду скеровано обвинувачення у воєнному злочині відносно зрадників Тішеніна і Шамбазова, які катували майданівця Костенка

Зрадники, які на момент здійснення злочину були співробітниками «управління ФСБ Росії по Республіці Крим та м. Севастополю», обвинувачуються за ч.1 ст.438 КК України (порушення законів та звичаїв війни), санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років, повідомляє прокуратура АР Крим та Севастополя.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку лютого 2015 року, на території окупованого півострова «співробітники ФСБ» викрали, а надалі незаконно ув’язнили проукраїнського активіста, учасника Революції Гідності. Застосовуючи до активіста фізичне насильство, погрози та тортури, обвинувачені намагались отримати зізнання у злочині, якого він не вчиняв, а саме у нанесенні тілесних ушкоджень співробітнику спецпідрозділу «Беркут» у м. Києві, а також підготовки диверсії на території АР Крим», – зазначили у відомстві.

Таким чином, вказали у прокуратурі, «працівники» незаконно створеного «кримського управління ФС» обвинувачуються у вчиненні воєнного злочину, що полягає у спричиненні катувань і незаконного ув’язнення громадянина України та становить серйозне порушення ст. 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

Досудове розслідування здійснювалось Головним управлінням Нацполіції в АР Крим та м. Севастополі. Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснювався Департаментом контррозвідки СБУ.

Прокуратура АРК традиційно не називає імен зрадників та потерпілого українського активіста. За інформацією джерел Центру журналістських розслідувань у правоохоронних органах, мова йде про колишніх співробітників ГУ СБУ в АРК Андрія Тішеніна і Артура Шамбазова, а також незаконно засудженого в окупованому Криму євромайданівця Олександра Костенка, який вже відбув свій термін в російській колонії і повернувся до України.

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