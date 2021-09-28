Юрушев хочет провести в Кабмин «карманного» Скичко

Похоже, что на фоне показательной борьбы с публичными олигархами и принятием скандального закона «О деолигархизации» в Украине появляются новые структуры влияния бизнеса на политику, куда более лояльные к нынешней власти. Одну из таких структур сейчас активно формирует предприниматель-миллиардер и владелец «БФ групп» Леонид Юрушев.

По мнению ряда экспертов и журналистов, Леонид Юрушев является одним из наименее публичных, но в то же время, наиболее влиятельных украинских бизнесменов. Единственное, что его отличает от публичных участников списка, подпадающих под «деолигархизацию» — это его тотальная скрытность и практически семейная принадлежность к партии президента Зеленского «Слуга народа».

В свое время с именем Леонида Юрушева тесно связывали политическую карьеру Арсения Яценюка. Теперь у олигарха появился новый политический проект. Им стал Александр Скичко, который до женитьбы на дочери миллиардера Елизавете Юрушевой и впоследствии стремительной карьеры в Зе:политике был ведущим на телеканале «Украина», где вел популярные шоу «Звездный путь» и «Пой как звезда».

На внеочередных парламентских выборах 2019 года Скичко становится депутатом, здесь же его назначают членом Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, председателем подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта, а уже в начале 2021 года 29-летний Александр становится самым молодым в истории Украины губернатором, принимает пост главы Черкасской ОГА. Профильная работа Александра Скичко с Раде тесто связана с бизнес-интересами его тестя, который является владельцем ПАО «Днепровагонремстрой», специализирующимся на ремонте и производстве подвижного состава для железной дороги. Здесь же на должности нардепа Александр Скичко активно поддерживает и голосует за Закон о легализации игорного бизнеса, по которому первые казино открываются в киевских отелях InterContinental и Fairmont Grand Hotel, принадлежащих Леониду Юрушеву.

На этом «звездный путь» карманного политика Леонида Юрушева продолжается и ведет уже в более высокие кабинеты. По данным из наших источников, сейчас для Александра Скичко готовят кресло в кабинете министров, а конкретней должность малозаметного не менее влиятельного министра экологии. Раньше Александра с экологией связывало только участие в благотворительном проекте по сбору средств на закупку саженцев для киевского ботанического сада, сегодня он уже активно вопросами загрязнения водоемов и находится в двух шагах от должности главного распорядителя природными ресурсами страны.

С чем связан такой карьерный скачок молодого политика и где здесь может быть интерес его тестя-олигарха? Все просто – «БФ групп» и «Коростенский завод МДФ» – крупнейшие в стране потребители леса, который идет на производство миллионов плит ДСП и МДФ, что составляет основу его бизнеса. При этом комитет лесного хозяйства находится в прямом подчинении министерства экологии. Наша задача обратить на это обстоятельство внимание общественности и компетентных органов, которые в соответствии с новым Законом «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)», как минимум должны не допустить появления в стране новых олигархических кланов, использующих власть в своих бизнес-интересах.

Кордон