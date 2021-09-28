Собака с самыми большими ушами на планете попала в Книгу рекордов Гиннеса — ФОТО, ВИДЕО

Енотовидная борзая (кунхаунд) по кличке Лу попала в Книгу рекордов Гиннеса как собака, обладающая самыми большими ушами на планете cреди всех живущих собак, сообщается в «Инстаграм»-аккаунте Книги рекордов. Длина каждого уха животного составляет 34 см, что и обеспечило ему первенство в списке мировых рекордсменов.

Как пишет ежедневная американская газета «Ю-Эс-Эй тудей», Лу сначала жила в приюте для животных в Огайо (США), пока ее там не заметила и не влюбилась в нее с первого взгляда ветеринар Пэйдж Олсен из города Милуоки, штат Орегон. Женщину уже тогда покорили «экстравагантно длинные» уши животного, которые и сейчас привлекают внимание людей. «Конечно, каждый хочет дотронуться до ушей, в них очень легко влюбиться всего за один раз», – говорит хозяйка пса.

Ветеринар отметила, что у всех черно-подпалых кунхаундов красивые длинные уши, просто у некоторых они длиннее обычного. «Их длинные уши волочатся по земле и помогают выслеживать добычу по запаху в полях, причем они находят даже старые или «холодные» следы, которые другие породы собак не могут унюхать», – добавила Пейдж.

Хозяйка рекордсменки рассказала, что идея измерить длину ушей Лу пришла во время пандемии. Когда Пейдж узнала, что длина одного уха составляет 34 сантиметра, она решила «погуглить» — нормально ли это. И таким образом женщина узнала, что ее любимица обладает самыми длинными ушами среди всех собак, живущих на Земле.

Она сама написала в пресс-службу Книги рекордов Гиннеса и сообщила об этом. Сейчас она вместе с питомцем наслаждается славой: «Теперь людям не терпится получить автограф ее ушей! Я очень горжусь, что она такая особенная», — говорит хозяйка уникальной собаки.

Американка рассказывает, что, несмотря на размер, уши не требуют какого-то особого ухода. Пейдж лишь проверяет их раз в месяц на предмет чистоты. Кроме Лу, у Пейдж живут еще несколько кунхаундов, а о своих питомцах она с радостью рассказывает на их личной странице в «Инстаграм».