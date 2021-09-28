Наумов восстановился в ГПУ

Сьогодні Генпрокурорка Ірина Венедіктова жалілася на «жахливі цифри» компенсаційних виплат поновленим на посадах прокурорам. Про одну з них — у півтора мільйони гривень — розповім докладніше.

«Коли до нас звертаються працівники з виконавчими листами, ми виконуємо їх. Я не хочу називати цифри, у які ми заходимо з цими компенсаційними виплатами, вони жахливі», — заявила вона на Конференції «Реформа прокуратури України 2019-2021 років: здобутки та подальші кроки» (https://bit.ly/39KydxO).

Венедіктова також відмітила, що ці компенсації поновленим на посадах виплачують з бюджету Офісу генпрокурора.

Про одного з тих, хто отримає «жахливу» компенсацію від Офісу Венедіктової, я вже писала (https://bit.ly/3ihkgfo). У день Служби безпеки України розкопала цікавинку в судовому реєстрі.

Виявилось, що тодішній начальник ВБ СБУ і викривач замахів на себе Андрій Наумов ще у 2017 почав судитися з ГПУ, щоб його поновили на роботі і видали зарплату “за час вимушеного прогулу”. Тобто майже за 4 роки, відколи його звільнили.

Якщо коротко — його посаду скоротили, а на нові він з різних причин не підійшов. Ось-ось перед роботою в СБУ, Наумов у цій справі дійшов до Верховного суду. А вже під час роботи, касація таки змусила Окружний адмінсуд наново розглянути справу Наумова і його повернення до Генпрокуратури.

Тоді я дивувалася — нащо цей суд, якщо в Наумова більш ніж впливова посада в СБУ? Навіщо змушувати Офіс повернути себе на посаду рівня заступника начальника управління матеріального забезпечення, яку в народі кличуть просто «завхоз»?

Але з у липні цього року начальника ВБ СБУ звільнили…А вже у серпні суд із N-ї спроби таки став на його бік!

Наприкінці літа суддя Вікторія Аверкова в письмовому провадженні вирішила, що Андрія Наумова треба не тільки поновити на службі, але й стягнути з Офісу Генерального прокурора «середній заробіток за час вимушеного прогулу у розмірі 1 532 223 гривні 36 копійок».

Чи забирав він гроші та намагався влаштуватися в прокуратуру, історія мовчить судовий контроль за виконанням рішення суду вирішили не встановлювати.

Проте принаймні зрозуміло звідки беруться ті «жахливі цифри», на кі жаліється Венедіктова — якщо суд може вирішити, що по факту час роботи людини на інших впливових посадах — то це в неї «вимушений прогул», який треба компенсувати.

Валерия Егошина