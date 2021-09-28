На Одещині посеред осені раптово зацвіли фрукти (фото)

У місті Кілія, що на Одещині, наприкінці першого місяця осені раптово зацвіли фруктові дерева. Світлини з природною аномалією масово почали викладати місцеві мешканці 25 та 26 вересня.

Так, під дописом у місцевій спільноті з квітучою яблунею люди почали хизуватися свіжими квітами черешні та винограду. Крім того, в любителів екзотичних культур навіть зацвів гранат.

У коментарях садівники почали жартувати, що це зимові фрукти, а на Новий рік можна буде збирати черговий врожай. Однак такі несподівані витівки природи насправді є свідченням змін клімату.

Адже погодні перепади влітку і різке похолодання у вересні збили “годинник” флори півдня України, і вона почала наверстувати те, чого не встигла у теплу пору року.

: 24tv.ua