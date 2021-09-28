Члени Меджлісу передали Комісару ОБСЄ інформацію про переслідування кримських татар та українців в окупованому Криму

Про це повідомив голова Меджлісу Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook.

«Під час зустрічі представники Меджлісу кримськотатарського народу надали детальну інформацію про поточну ситуацію в тимчасово окупованому Російською Федерацією Криму. При цьому, особливу увагу було приділено цілеспрямованому переслідуванню і гонінню російськими окупантами корінного кримськотатарського народу і етнічних українців, які не сприймають російську окупацію. Щодо ситуації з політичними в’язнями було відзначено про систематичне застосування до них російськими карателями тортур і катувань з метою отримання зізнань у нескоєних ними злочинах», – написав Чубаров.

Він зазначив, що у ході бесіди Верховний Комісар також був поінформований щодо заходів, які вживаються органами державної влади України у взаємодії з Меджлісом в напрямку відродження і подальшого сталого розвитку кримськотатарської мови, збереження кримськотатарської культури та традицій. У цьому контексті Кайрату Абдрахманову була надана інформація стосовно кроків, що здійснюються в частині їхньої підтримки і подальшого розвитку.

Окрема увага сторонами була приділена ухваленій Кабінетом Міністрів України Концепції розвитку кримськотатарської мови, а також відмічено затвердження урядом України 22 вересня постанови «Про затвердження алфавіту кримськотатарської мови на основі латинської графіки».

«У свою чергу, Верховний Комісар Кайрат Абдрахманов дав високу оцінку зусиллям Української держави щодо забезпечення прав національних меншин і корінних народів в Україні. Разом з цим, Кайрат Абдрахманов значну увагу акцентував на важливості встановлення і підтримання постійного діалогу, як в українському суспільстві, так і на міжнародному рівні задля своєчасної реакції на існуючі загрози та нові виклики», – додав Чубаров.

У підсумку сторони домовилися докладати обопільних зусиль задля подальшого розвитку і поглиблення двосторонньої взаємодії між Меджлісом кримськотатарського народу та Офісом Верховного Комісара ОБСЄ у справах національних меншин.

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